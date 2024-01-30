А для Европы продолжать нищать и тащить на горбу страну, которая в 2—3 раза крупнее большинства составных частей ЕС, выгодно, получается?

В то время как на Западе потихоньку входит в моду демонстрация здравого смысла, некоторые наиболее серьёзно вписавшиеся в конфликт на Украине и пожертвовавшие своей репутацией государства, у которых, по сути, нет пути назад, устами своих руководителей продолжают нести околесицу. Так, президент Чехии Петр Павел, который, если что, был начальником генштаба чешских вооружённых сил, то есть, в теории, должен хотя бы примерно понимать, куда дует (и всегда дул) ветер, сегодня расщедрился на заявления, по которым можно делать выводы о его профпригодности во всех аспектах.

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Так, по словам Павела, существует большая вероятность того, что на президентских выборах в США в этом году победу одержит Дональд Трамп, который, вероятнее всего, начнёт реализовывать целую череду своих обещанных планов и изменений. В частности, вступит в диалог с президентом России и договорится о завершении украинского конфликта.

Договорённости между Россией и США, считает президент Чехии, будут невыгодными и для Евросоюза, и для Украины, поскольку Трамп «по-другому» смотрит на целый ряд ключевых для Брюсселя и Киева вещей. Проще говоря, такой президент США для Европы также невыгоден.

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Подобным комментариям европейских функционеров уже практически невозможно давать адекватные оценки. Отметим лишь, что сейчас в ЕС пребывают в панике от перспективы того, что США и Россия обо всём договорятся без участия официального Брюсселя, не говоря уже про Киев, в результате чего многочисленные наднациональные европейские структуры, через которые трансатлантический американский капитал осуществляет удобное управление своими «вассалами», могут начать давать трещину.