Вопиющая лень. В методичке просто меняют названия сторон конфликтов, не утруждаясь сочинением новых легенд.

Несмотря на то, что Израиль с военно-технической точки зрения на две головы, если не на два поколения превосходит радикальное движение ХАМАС, подавить его деятельность даже спустя без малого четыре месяца израильским вооружённым силам так и не удалось. Безусловно, это ставит под вопрос всю тактику ведения боевых действий со стороны Армии обороны Израиля, а также вынуждает задаться вопросом касательно дальновидности бескомпромиссных загоняющих себя в ловушку заявлений израильского политического руководства.

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И вот, сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, будто подсмотревший замусоленную методичку коллективного Запада относительно любых конфликтов, не стал себя утруждать и просто повторил записанные в ней тезисы, поменяв только названия сторон конфликта. Так, по словам Нетаньяху, если позволить ХАМАС одержать победу в этом конфликте, то пострадает не только Израиль, но и весь объединённый Запад в лице Европы и Соединённых Штатов. Действия ХАМАС Нетаньяху назвал варварством, которое не должно распространиться дальше по миру.

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Если вам эти изречения кажутся до боли знакомыми, то вы не одиноки. Действительно, если поменять ХАМАС на Россию, а Израиль на Украину, то получится практически та же самая страшилка, которой сейчас западные политические функционеры запугивают своё население в надежде на то, что общество в страхе будет готово продолжать жертвовать своим уровнем жизни ради дальнейшего противодействия России.