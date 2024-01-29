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Несмотря на то, что Израиль с военно-технической точки зрения на две головы, если не на два поколения превосходит радикальное движение ХАМАС, подавить его деятельность даже спустя без малого четыре месяца израильским вооружённым силам так и не удалось. Безусловно, это ставит под вопрос всю тактику ведения боевых действий со стороны Армии обороны Израиля, а также вынуждает задаться вопросом касательно дальновидности бескомпромиссных загоняющих себя в ловушку заявлений израильского политического руководства.
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И вот, сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, будто подсмотревший замусоленную методичку коллективного Запада относительно любых конфликтов, не стал себя утруждать и просто повторил записанные в ней тезисы, поменяв только названия сторон конфликта. Так, по словам Нетаньяху, если позволить ХАМАС одержать победу в этом конфликте, то пострадает не только Израиль, но и весь объединённый Запад в лице Европы и Соединённых Штатов. Действия ХАМАС Нетаньяху назвал варварством, которое не должно распространиться дальше по миру.
Если вам эти изречения кажутся до боли знакомыми, то вы не одиноки. Действительно, если поменять ХАМАС на Россию, а Израиль на Украину, то получится практически та же самая страшилка, которой сейчас западные политические функционеры запугивают своё население в надежде на то, что общество в страхе будет готово продолжать жертвовать своим уровнем жизни ради дальнейшего противодействия России.