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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве не могут определиться, снят главком ВСУ Залужный с должности или нет
Снят—не снят, разницы не шибко много.

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Сегодня украинские «средства массовой информации» с подачи неких приближённых к принимающим решения лицам источников понесли сведения о том, что главнокомандующий вооружёнными силами Украины генерал Валерий Залужный снят с должности. Дальше, как оно часто бывает в украинской информационной среде, началась катавасия и хаос: единого источника информации по этому поводу нет, официальная власть затормозила с публикацией информации, и даже когда она всё же это сделала, то комментарий оказался двусмысленным.

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На данном этапе точной информации о том, что происходит в высшем военном руководстве Украины, не имеется.

Напомним, что слухи о конфликте между Залужным и Офисом президента Украины на тему ведения боевых действий множатся уже больше года. Утверждается, что непосредственно главком ВСУ был против PR-акций Зеленского в виде «фортеци Бахмут» и предсказуемо ставшего в итоге провальным «контрнаступления», тогда как политическое руководство оказывало на него беспрецедентное давление.

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Мы сейчас не будем рассуждать о том, как подобное поведение характеризует командующего армией, которому напрямую отвечать за исход сражений, но в одном можно не сомневаться: на кого бы сейчас ни сменили командующего ВСУ, это ничего не изменит ни в векторе движения текущего конфликта, ни в политической среде в Киеве.

#украина #политика #боевые действия
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