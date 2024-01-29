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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Евродипломатии заявил об отсутствии «света в конце украинского тоннеля»
Что-то случилось, да?

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Одним из основных болельщиков за Украину в текущем конфликте является глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель. Он, как и большинство представителей евроатлантических «элит», занял максимально бескомпромиссную позицию, призывает продолжать оказывать Киеву всевозможную «помощь», а также позволяет себе очень глупые по своей сути сравнения. Но реальность невозможно скрывать бесконечно, и сказки бесконечно рассказывать тоже нельзя: люди в наши дни всё-таки получают информации. Из разных источников, и эти самые разные источники очень сильно отличаются от официальных озвучиваемых Западом сказок.

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Делать нечего, потихоньку приходится признавать положение дел таким, какое оно есть. Так, сегодня Боррель заявил, что в Евросоюзе уже не видят «свет в конце украинского тоннеля». Под этой метафорой Боррель подразумевает тот факт, что Евросоюз ввёл против России беспрецедентные по своему масштабу и незаконности односторонние рестрикции («санкции»), но они не привели к желаемому для ЕС результату: обрушения российской экономики и военно-промышленного комплекса не произошло.

А произошло ровно обратное: российский ВПК многократно нарастил производство даже несмотря на сказки Борреля о его «ослаблении». Как итог, глава Евродипломатии признаёт, что конфликт продолжается, его интенсивность повышается, и выход из сложившейся ситуации становится всё более призрачным.

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На самом же деле, конечно же, никакой призрачности в выходе из сложившейся ситуации нет. Нужно просто-напросто признать законными российские претензии относительно собственной безопасности, осознать реальность, признать реалии «на земле», выполнить целый ряд условий Москвы. Для любых других вариантов время уже безнадёжно упущено: надо было соглашаться на выдвинутые Москвой условия в декабре 2021 года, но тогда самонадеянные западные «элиты» посчитали себя умнее остальных.

#россия #политика #боевые действия #экономика #евросоюз
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