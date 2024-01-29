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Редакция
События в мире Михаил Андреев
FT: Евросоюз грозит экономическим «ударом» по Венгрии, если она не одобрит финансовую помощь Украине на 50 млрд евро
Неплохо для свободного, демократического общества с рынком, регулируемым «невидимой рукой».

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Так уж сложилось, и будущие историки ещё будут ломать голову над тем, что творилось в мозгах наших современников, занимающих руководящие посты в европейских государствах и наднациональном объединении под названием Евросоюз, но принимаемые ими решения настолько неадекватны, контрпродуктивны и оторваны от реальности, что порой, глядя на это, берёт оторопь. Голосов разума в Европе сейчас ничтожно мало, и их всячески пытаются заткнуть. Так, сегодня издание Financial Times (FT) опубликовало материал, в котором, ссылаясь на свои источники, рапортовало о тревожной тенденции в Евросоюзе.

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Из материала FT следует, что власти Евросоюза планируют «саботировать» экономику Венгрии, если Будапешт продолжит блокировать одобрение выделения пакета финансовой «помощи» Украине в размере пятидесяти миллиардов евро в течение последующих четырёх лет.

В перечень возможных мер, которые ЕС примет в отношении своего члена, входят попытки ослабить венгерскую валюту, вызвать обвал инвестиционных систем, и в конечном счёте навредить рабочим местам и экономическому росту. Проще говоря, ЕС переходит к тактике открытого шантажа в отношении члена объединения.

Представитель ЕС в комментарии FT заявил, что таким образом «Европа говорит Виктору Орбану “Достаточно. Пора вставать в одну шеренгу со всеми”». Почему Венгрия должна вставать в одну шеренгу и давно ли Евросоюз превратился в тоталитарное наднациональное объединение, всё это вопросы, на которые давать ответы надо уже сейчас. Возможно, сейчас самое время сделать всё, чтобы Евросоюз постигла незавидная судьба коллапса — тогда, глядишь, с его составными частями будет проще наладить диалог.

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К сожалению, Евросоюз так сильно вписался в украинский «кейс» и позволил себе столь бескомпромиссную риторику в отношении России, что трудно себе представить, как этот мчащийся в обрыв поезд вообще уже можно остановить. Одно ясно: в ЕС самая настоящая паника, помноженная на истерику от осознания неизбежности завершения текущего конфликта в пользу Москвы.

#россия #украина #политика #боевые действия #экономика #евросоюз #психиатрия #венгрия
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