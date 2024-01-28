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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили, что с радостью примут списанные британские фрегаты
Было бы смешно, если бы не было грустно.

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Поскольку украинский военно-морской флот был уничтожен ещё в первые же дни специальной военной операции, и связано это в первую очередь с тем, что уничтожать там было особо нечего, сейчас должность командующего ВМС Украины, по сути, абсолютно формальная. А это значит, что у того, кто эту должность занимает, много времени для фантазий. Вот, например, сегодня главком ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Киев с удовольствием примет списанные британские фрегаты. Речь, понятное дело, идёт о безвозмездной передаче кораблей, поскольку на выкуп денег у Киева, естественно, нет и быть не может.

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В «прицел» главкома ВМС Украины попали фрегаты HMS Argyll и HMS Westminster, на которые Британия, являвшаяся некогда, между прочим, крупнейшей морской колониальной сверхдержавой, не может найти моряков. Сейчас, согласно сообщениям британских СМИ, перед командованием британского королевского флота стоит задача либо утилизировать эти, по сути, неэксплуатируемые корабли, либо продать их своим союзникам. Формально Украина не является союзником Британии — Лондон оказывает Киеву всевозможную «помощь» совсем из других соображений.

В любом случае, даже если фрегаты в некоем фантастическом сценарии и будут переданы Украине, то здесь сразу возникают две проблемы. Первая — Турция, контролирующая проход в Чёрное море, и которая следует Конвенции Монтрё, благодаря чему уже не допустила проход двух переданных Британией Украине тральщиков для разминирования прибрежной территории. Вторая — это ВС РФ, которые не будут просто наблюдать за происходящим и потопят эти фрегаты.

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Сейчас положение у Украины в текущем конфликте абсолютно зависимое во всех без исключения аспектах. Победа в таких условиях, соответственно, полностью зависит от чужой воли, а на неё, как мы видим, рассчитывать не приходится. К сожалению для Украины, официальный Киев слишком сильно увяз в ловушке пропаганды, поэтому политически не может принять единственно верное решение о начале переговоров с Россией на любых условиях, пока ещё вообще есть, о чём говорить.

#россия #украина #политика #боевые действия #великобритания #британия #англия #флот
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