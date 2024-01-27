Как, впрочем, и с другими государствами.

После того как кресло премьер-министра Словакии занял Роберт Фицо, политика этой восточноевропейской страны изменилась, по сути, за одну ночь: вместо оголтелой и безумной антироссийской истерии в Братиславе воцарилось что-то похожее на здравый смысл, который уже давно утратили другие европейские политические элиты. Фицо уже отмечал, что будет работать над тем, чтобы нормализовать и стабилизировать отношения между Словакией и Россией, и сегодня подтвердил приверженность этой цели.

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По словам Фицо, он будет работать над тем, чтобы выстроить нормальные отношения с Россией, а также со всеми соседними странами, включая Украину. Проще говоря, премьер Словакии преследует интересы своего собственного государства, что, в общем-то, совершенно правильно и естественно. Этого уже более чем достаточно для установления плодотворных отношений с Москвой, чего, увы, не сказать о большинстве других стран Евросоюза, которые полностью похоронили свои собственные интересы, поставив интересы евроатлантической политической клики выше собственного благополучия и будущего в целом.

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Вполне вероятно, что по мере обрушения уровня жизни в Европе к власти начнут национально-ориентированные политики, как в той же Словакии, в результате чего политика государства изменится, по сути, в одночасье. Пока что, впрочем, на это можно только надеяться, ведь проблема в том, что западные элиты зачищены от национально-ориентированных до такой степени, что от перемены мест слагаемых сумма не изменится.