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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Германии признал, что Берлин «не готов» защитить себя от «российской угрозы»
Опаньки... Осенило! А единственно верные выводы из этого будут? Знаем, не будут.

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На протяжении почти двух лет коллективный Запад из кожи вон лез, передавая и без того критически не хватающие ему самому вооружения Украине с целью «нанесения России стратегического поражения». В самом ли деле на Западе верили в такой исход конфликта, или же, ослеплённые своей «исключительностью» и высокомерием, выдавали желаемое за действительное, сейчас неважно. Важно то, что Европа сама себя демилитаризовала об Россию руками Украины до такой степени, что в набат начал бить даже максимально утративший связь с объективной действительностью министр обороны Германии Борис Писториус.

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Согласно его комментариям, которые транслирует британское издание The Telegraph, Германия сегодня «не готова» защитить себя от будущих угроз европейской безопасности, якобы исходящих от России. Как отметил Писториус, сейчас нельзя безоговорочно гарантировать, что в Европе сохранится мир. О каком мире в Европе говорит Писториус, учитывая, что две крупнейших европейских страны — Россия и Украина — находятся в самом ожесточённом, интенсивном и масштабном конфликте в Старом Свете со времён Второй мировой войны, откровенно непонятно. Впрочем, учитывая надменность и высокомерие нынешних европейских «элит», рискнём предположить, что под «Европой» Писториус подразумевает только Германию и всё то, что западнее и южнее её.

Понятно, что министр обороны ФРГ делает эти заявления не для того, чтобы принять единственно верное решение — позвонить в Кремль, попросить прощения, выплатить компенсацию за участие в текущем конфликте посредством оказания поддержки Украине, и начать работать над тяжелейшим и крайне долгосрочным процессом восстановления отношений с Россией — а для того, чтобы запугать население Европы, дабы то поддержало дальнейшее снижение уровня своей жизни ради наращивания военных расходов.

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Ходят слухи, что Писториуса планируют посадить на место канцлера ФРГ, поскольку действующий канцлер Олаф Шольц полностью дискредитировал себя как руководитель. России от перемены этих канцлеров, впрочем, ни холодно, ни жарко: они оба оторваны от реальности. А вот рядовые немцы, вероятно, с большим удовольствием захотят увидеть жёсткого и бескомпромиссного руководителя. К сожалению, вся эта «жёсткость» — дутая, и направленная в ненужную сторону.

#россия #политика #германия
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