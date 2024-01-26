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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин прокомментировал вопрос о признании украинских спецслужб террористическими организациями
Ну, как прокомментировал. Скорее, ушёл от ответа.

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Среди российского патриотического сообщества, нацепившего по непонятным причинам на себя роль моральных авторитетов и установившего себе турбонагнетатели, частенько всплывает вопрос о том, почему целый ряд украинских организаций, сведённых до откровенно террористических методов ведения боевых действий, до сих пор в России официально не признаны террористическими. Короткий ответ на этот вопрос: так надо. Вышеуказанную часть общественности он не устраивает, и сегодня президенту России в рамках встречи со студентами-участниками специальной военной операции был задан соответствующий вопрос.

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Речь, в частности, зашла о признании террористическими организациями Службы безопасности Украины, а также Главное управление разведки Минобороны Украины. По словам Путина, признание каких-либо структур террористическими организациями в России осуществляется по решению суда. Когда речь заходит о признании террористическими организациями целых государственных структур, то, добавил Путин, в данном случае речь идёт больше не о судебном, а политико-историческом решении.

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Трудно сказать, означает ли данный комментарий главы государства, что в перспективе наиболее одиозные организации и службы Украины будут признаны Россией террористическими — со всеми вытекающими из этого последствиями для таких организаций. Необходимо понимать, что киевскому руководству ещё предстоит подписывать ряд весьма неприятных для Украины документов, а если признать всех террористами, то решение будет сведено исключительно до военного. России, как вы понимаете, нести дополнительные потери и издержки от такой «принципиальности» совсем ни к чему.

#россия #украина #политика #боевые действия
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