Ледокол относится к проекту 22220.

Будучи государством, имеющим долгосрочное стратегическое планирование, Россия мыслит на годы и десятилетия вперёд. Учитывая обстоятельства, велик шанс начала реализации Северного морского пути как полноценной транспортной артерии, соединяющей Европу и Азию в плане торговли. Поскольку практически на всём протяжении Северный морской путь контролируется Россией и, как следствие, основные «барыши» с его использования будет получать именно Россия, сейчас в стране активно наращивается численность атомного ледокольного флота, который будет обеспечивать судоходство в данном регионе.

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Изображение: цифровая модель атомного ледокола «Ленинград».

И вот, сегодня в Санкт-Петербурге на судостроительной верфи «Балтийский завод» состоялась церемония закладки очередного атомного ледокола проекта 22220 под названием «Ленинград». В церемонии принимал участие президент России Владимир Путин. Процесс возведения таких судов, понятное дело, небыстрый: по плану, раньше, чем к декабрю 2028 года конкретно «Ленинград» введён в эксплуатацию не будет.

На сегодняшний день в эксплуатации находятся три атомных ледокола проекта 22220: головной ледокол «Арктика», а также серийные «Сибирь» и «Урал». Ледокол «Якутия» был спущен на воду в 2022 году и сейчас находится на завершающих стадиях строительства, а ледокол «Чукотка» в этом году должен пройти процедуру спуска на воду.

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В следующем году, по плану, будет заложен седьмой ледокол проекта 22220 — «Сталинград».