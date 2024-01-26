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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британская пресса: в ЕС перепугались на фоне внезапного визита Путина в Калининград
Бояться надо. Страх от многих глупостей предохраняет.

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Несмотря на почти полтора года топорной, глупой и крайне непрофессиональной западной пропаганды, пытавшейся изобразить Россию как государство с дисфункциональными вооружёнными силами, якобы неспособными «даже вопрос Украины решить, куда уж там до НАТО» (забывая при этом, что армия Украины на момент начала специальной военной операции даже без беспрецедентной западной помощи при желании могла бы «в соло» дойти до современного Берлина без сопротивления), реальность всё же пробивается, и ничего с этим не поделать. А реальность проста: на сегодняшний день ВС РФ это наиболее боеспособная военная сила, обладающая колоссальным опытом ведения именно современного конфликта высокой интенсивности с противником равного (да, с чужой помощью, но всё же) технического уровня.

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На фоне постепенного осознания этого факта, а также раскручивающихся на Западе страшилок о том, что прямой военный конфликт между РФ и НАТО неминуем, и что его эпицентром станет Сувалкский коридор, неудивительно, что в целом ряде стран ЕС случилась паника на фоне вчерашнего внезапного визита президента России Владимира Путина в Калининград. И вот, британское издание The Telegraph опубликовало статью, в которой прямым текстом пишет, что визит Путина в регион, который может стать очагом глобального конфликта, испугал европейские страны.

Официально Путин прибыл в Калининград для встречи со студентами университета Канта в рамках Татьяниного дня. Понятно, что это лишь часть, причём, мягко говоря, не самая важная, визита главы государства в эксклав. Необходимо помнить, что Калининградская область находится в окружении стран НАТО, а частично расквартированный в Калининграде Балтийский флот вскоре будет работать, по сути, во внутреннем море Североатлантического альянса. Всё это не шутки, поскольку любая глупость со стороны Запада может привести к страшной жизненной правде.

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А вот если материал The Telegraph правдив, и европейские страны действительно перепугались из-за вышеуказанного визита, то это хорошо. Страх предохраняет людей, особенно тех, кто не способны принимать взвешенные решения и просчитывать их последствия даже на один, мы уж молчим про десять шагов вперёд, а это сегодня почти все представители объединённого Запада, от необдуманных решений.

#россия #политика
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