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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Эстонии заявили, что прогноз НАТО о военных возможностях России «не оправдался»
Выражаясь простым языком: сказка столкнулась с былью и разбилась об неё на мелкие кусочки.

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Последние десятилетия всё чаще приходится задаваться вопросом о профпригодности разведывательных служб стран коллективного Запада, и в особенности разведслужб США как современного лидера западного мира. Бесконечные ошибочные анализы ситуации, неправильная трактовка событий, патологическая неспособность верно оценивать противника — всё это на протяжении как минимум последних тридцати лет приводило к одному провалу за другим.

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Ключевым провалом западной разведки, пожалуй, стала оценка российских военных возможностей и, в частности, возможностей российского военно-промышленного комплекса. Спустя почти два года после начала специальной военной операции на Западе неожиданно для себя обнаружили, что весь блок НАТО уступает одной России в производстве вооружений в целом и в производстве боеприпасов в особенности, потихоньку признавая, что текущий конфликт на Украине является конфликтом на истощение, и преимущество в такого рода боевых действиях в конкретной точке планеты именно у РФ.

И вот, осознание реальности начало доходить даже до самых отчаянно неготовых её признавать уголков НАТО. Так, сегодня командующий армией Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что Североатлантический альянс ошибся с оценкой российских военно-промышленных возможностей. Как результат, добавил Херем, в целом ряде стран-членов НАТО растёт обеспокоенность касательно реального положения дел и множится понимание того, что необходима переоценка возможностей РФ вкупе с подготовкой к затяжному конфликту.

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Понимание вышеуказанного факта отнюдь не означает, что коллективный Запад оставит свою основанную на фантазиях идею о нанесении России стратегического поражения. Пока что, увы, мы наблюдаем (по крайней мере, на словах) готовность лишь продолжать давить на педаль акселератора ценой украинской государственности.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #эстония
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