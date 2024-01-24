Имеется в виду среди маркетплейсов.

Среди российских маркетплейсов (онлайн-магазинов) конкуренции, по сути, нет: компании Ozon и Wildberries на двоих образуют коллективного монополиста, обслуживая примерно 80 % соответствующего российского рынка. К такому выводу пришла сегодня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, заявившая, что коллективное положение Wildberries и Ozon является на российском рынке доминирующим.

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И хотя само по себе доминирующее положение не является фактом монополизации рынка, но, как отметил руководитель ФАС Максим Шаскольский, потребители и юридические лица, сотрудничающие с данными маркетплейсами, регулярно жалуются на то, что данные площадки завышают логистические затраты, начисляют штрафы, а также навязывают пользователю невыгодные условия. Проще говоря, пользуются своим положением.

При этом сейчас в России действует мораторий на проверки IT-компаний во избежание оттока соответствующих специалистов за рубеж, чем эти компании, по всей видимости, и пользуются в недобросовестных целях. По словам Шаскольского, в данной индустрии должен быть реализован механизм саморегулирования.

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Представители Wildberries и Ozon, в свою очередь, заявили, что комментарий ФАС их не удивил, поскольку деятельность компаний стремительно расширяется по всей стране.