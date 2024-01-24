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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Турция одобрила вступление Швеции в НАТО
Серьёзно: кто-то сомневался? Вопрос в другом: что Турция за это получила.

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Несколько часов назад в турецком парламенте прошло обсуждение принятия заявки о вступлении Швеции в НАТО. Поскольку на заре своего формирования, когда никто даже предположить не мог, что он так разрастётся, Североатлантический альянс предусмотрел необходимость единогласного одобрения приёма в него новых членов, то любое государство, каким бы крупным или маленьким, великим или незначительным оно не было, может единолично препятствовать расширению Альянса.

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Вот уже на протяжении без малого двух лет Турция маринует заявку Швеции на вступление в НАТО, однако теперь данному вопросу, по всей видимости, был положен конец: как сообщают средства массовой информации, турецкий парламент одобрил вступление Стокгольма в Североатлантический альянс. Теперь дело за малым: за подписанием соответствующего указа президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Впрочем, это не значит, что Швеция в ближайшее время войдёт в состав НАТО: помимо Турции вступлению данной скандинавской страны в альянс противится Венгрия. Долго ли это будет продолжаться, неясно, но факт заключается в том, что инфантилизм, поразивший западную политическую элиту, приводит к опаснейшему кризису в отношениях между Западом и Россией, которая неоднократно заявляла о неприемлемости дальнейшего расширения Североатлантического альянса. Безусловно, те же Швеция и Финляндия никакой угрозы России не представляют — не тот калибр — но сам факт того, что Вашингтон может продавливать решения наподобие отказа той же Швецией от своего многовекового нейтралитета, который был нужен в первую и в последнюю очередь именно ей самой, а не кому бы то ни было ещё, не может не вызывать опасений.

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#россия #политика #нато #турция #швеция
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