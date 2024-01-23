А штрафы-то копятся, а выплачивать-то их придётся. И удалять запрещёнку-то тоже придётся.

Сервис Twitch, известный как основная площадка, на которой «создатели контента» проводят прямые трансляции по самым разным темам — от разговоров за жизнь и прохождений различных видеоигр до практически контента категории «18+» — несмотря на то, что он продолжает работать в России и даже с удовольствием принимает оплату незатронутыми блокировкой SWIFT способами, параллельно продолжает игнорировать российское законодательство. Количество штрафов и общая их сумма на сегодняшний день уже не поддаются подсчёту, но сегодня одним таким штрафом стало больше.

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Таганский районный суд Москвы признал компанию Twitch Interactive, Inc. виновной в нарушении части второй статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях России, гласящей, что владелец сайта обязан удалять информацию, которая нарушает российское законодательство. В качестве наказания за неисполнение требования на компанию наложен административный штраф в 1 миллион рублей.

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Необходимо понимать, что Twitch Interactive — это дочерняя компания Amazon, который из России всё-таки ушёл, но при этом спокойно наблюдает за тем, как его «дочка» сохраняет деятельность на российском рынке. Оплачивать штрафы надо, и при этом не убеждать самих себя (больше в это всё равно никто не верит) в том, что российский рынок не имеет значения, и что им якобы можно пожертвовать. Вчера даже Apple, которая «ушла» из России, оплатила наложенный на неё российской государственной структурой антимонопольный штраф более чем в миллиард рублей. Почему Twitch считает себя выше закона государства, в котором продолжает деятельность, решительно непонятно.