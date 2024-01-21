Потому что как иначе? Если состоите в альянсе, то только так.

В следующем месяце на восточном фланге НАТО пройдут крупнейшие за последние десятилетия учения альянса. Смысл этого действа простой: демонстрация силы и развязывание новой Холодной войны в Европе. Учитывая, что учения будут проходить в непосредственной близости к Беларуси и России, и что в реалиях военных учений могут произойти какие угодно эксцессы, сегодня Генштаб Вооружённых сил Республики Беларусь в лице начальника информационно-аналитического управления Артёма Буторина сделал важное заявление.

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Как отметил Буторин, новая военная доктрина Беларуси подразумевает, что нападение на союзников страны будет рассматриваться руководством государства как агрессия против него самого. Союзником Беларуси в первую очередь является Россия, которая также неоднократно отмечала, что будет воспринимать любую агрессию в отношении Беларуси как прямую агрессию против себя. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Отметим, что в рамках Союзного государства Россия максимально укрепила обороноспособность Беларуси: предоставила Минску зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и «Искандер-К», а также разместила на территории страны своё тактическое ядерное оружие, допуская также размещение и стратегического ядерного оружия. Сегодня любая агрессия против РБ обернётся для зачинщика страшной жизненной реальностью, что, впрочем, может не сдержать давным-давно утративших связь с объективной действительностью натовских функционеров.

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