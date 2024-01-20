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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Mercedes-Benz собирается продать все свои автосалоны в Германии, где суммарно работает около 8 тысяч человек
Покупателя обяжут сохранить все рабочие места.

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Автомобильный производитель Mercedes-Benz намерен продать все свои автосалоны в Германии — об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на немецкое издание Bild. Компания намерена начать переговоры с возможными новыми владельцами салонов, которых в стране насчитывается около 80 штук.

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В самом Mercedes-Benz уточнили, что новшество затронет все салоны, которые расположены в городах и сельской местности. Что касается филиала в штаб-квартире в Штутгарте, то он тоже выставлен на продажу.

В автосалонах, которые выставлены на продажу, работает около 8 тысяч человек. По условиям потенциальных сделок, все они должны сохранить свои рабочие места — только в таком случае Mercedes-Benz решится подписать соглашение с потенциальным покупателем.

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Кстати, о покупателе. Автопроизводитель не хочет отдавать все свои 80 салонов в одни руки. Помимо этого, Mercedes-Benz особым образом подчеркнул, что не испытывает никаких экономических проблем, а решение о продаже продиктовано обновлённой стратегией развития.

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