Там не только по Украине, там вообще забыли, что такое стратегия, после десятков конфликтов низкой интенсивности.

В Конгрессе США продолжается инсценированный конфликт между национально- и глобально-ориентированными политиками. Почему инсценированный? Да потому что Вашингтону нужно искать способ выхода из украинского кризиса, исход которого уже всем очевиден, сохранив при этом лицо и сбросив бремя содержания Киева на своих «союзников». Конгресс так и не может договориться о выделении Украине суммы в $61 миллиард, и вот, сегодня спикер Палаты представителей (нижней палаты Конгресса) Майк Джонсон выступил с любопытным заявлением.

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Согласно комментарию Джонсона, у Белого дома отсутствует внятная стратегия по Украине, и администрация президента США Джо Байдена никак не может дать Конгрессу ответ на простые вопросы: где финальная точка в этом конфликте и в какой момент Украина должна будет из него выйти.

Кроме того, добавил спикер Палаты представителей, он напомнил о прошедшей перед началом рождественских и новогодних праздников встрече с украинской делегацией, которая посетовала на то, что часть обещанного оружия на Украину так и не поступила. Из всего этого у Майка Джонсона возникает вопрос: зачем Вашингтону $61 миллиард на «помощь» Киеву, если он ранее выделенные средства не израсходовал в целях оказания поддержки Украине.

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Проще говоря, рукотворный конфликт, апогеем которого может стать полный выход США из финансирования Украины с последующим окончательным «спихиванием» Киева на плечи европейским государствам, в Вашингтоне только нарастает. А уж в самом Вашингтоне придумают, как замаскировать эти действия под видом большой победы — чай не в первый и не в последний раз.