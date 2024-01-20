Скажут что угодно, только не правду. А правда простая: ракет попросту нет.

За время оказания Западом «помощи» Украине в её сопротивлении российской специальной военной операции Киев получал ракетные средства поражения, что называется, на поддержание боеспособности, но не для достижения перелома в этом конфликте. Понятно, что никакой перелом в пользу Киева, если вынести за скобки ввод войск НАТО на Украину, невозможен в принципе, но прямым текстом этого никто никогда в нынешних реалиях не скажет, поэтому придумывают версии, от которых возникают весьма двоякие чувства.

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Так, сегодня спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему Украина не получает от Запада «огромное» количество ракет, отделываясь максимум несколькими десятками, как, например, на днях пообещала Франция. По словам Игната, дело в том, что при передаче Украине эти ракеты надо хранить на территории страны. По этой причине взять сразу большое количество ракет нельзя, поскольку ВС РФ вычислят места их хранения и нанесут удар, тем самым все дорогущие средства поражения будут уничтожены.

Что при этом мешает России вычислять места хранения поменьше и наносить удары по ним, что регулярно и происходит, Игнат, впрочем, не уточнил.

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Реальная причина, естественно, не в этом, а в том, что западные ракеты, в отличие от западных денег, это ресурс вполне себе конечный, и восполнить его в сжатые сроки невозможно по причине активно проводившейся в Европе и ускорившейся в 2022 году после отказа от российских энергоносителей деиндустриализации.