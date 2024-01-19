А что такого? Законом не запрещено.

Хотя Россия и осуждает совершённый радикальным движением ХАМАС беспрецедентный террористический акт 7 октября 2023 года в Израиле, а российские СМИ регулярно именуют бойцов ХАМАС «боевиками», но формально Москва эту организацию не признаёт террористической, благодаря чему может созывать встречи с её представителями, добиваясь необходимых себе результатов. Так, сегодня в МИД РФ прошла встреча специального представителя Президента России по Ближнему Востоку и Африке и по совместительству замглавы МИД Михаила Богданова с делегацией палестинского движения ХАМАС во главе с членом политбюро данного движения Мусу Абу-Марзукой.

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Согласно официальному пресс-релизу МИД России, в ходе разговора была затронута тема боевых действий в секторе Газа и необходимости скорейшего освобождения заложников, включая граждан России.

Отметим, что когда российское внешнеполитическое ведомство первый раз после атаки 7 октября встретилось с делегацией ХАМАС, в Израиле началась форменная истерика. Теперь же, когда официальный Иерусалим своими действиями в секторе Газа утратил статус актора, имеющего моральное право уличать кого бы то ни было в чём бы то ни было, МИД России на мнение Израиля уже просто не обращает внимание. И это правильно: МИД РФ работает в интересах РФ, а не в интересах Израиля.

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Что до ХАМАС, то движение уважает Москву за её последовательную позицию по урегулированию палестино-израильского кризиса. Напомним, Россия выступает за выполнение резолюции Совбеза ООН о создании официального палестинского государства. В сегодняшних реалиях это, конечно, невозможно, потому что тогда Израилю придётся поступиться значительной частью завоёванных территорий, а на этот шаг никто в Иерусалиме не пойдёт. По крайней мере, в обозримой перспективе.