У страха глаза велики.

Когда прибалтийские государства, по причине своей незначительности, всегда выступают как своеобразное объединение, то и принимаемые ими действия тоже отражают эту совместную действительность. Так, намедни Литва стала паниковать, предполагая, что после Украины следующими в прицел России попадут уже страны НАТО, коими Прибалтика считает себя. И вот, сегодня Минобороны Эстонии сообщило о том, что «на восточной границе» страны Балтии возведут «линию обороны».

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Согласно комментарию эстонского оборонного ведомства, которое предало огласке издание Postimees, речь идёт об оборонительной линии, состоящей примерно из шестисот бункеров. Цель этой линии — «отражение возможной российской агрессии».

Как следует из фантазий Минобороны Эстонии, конфликт на Украине якобы снизил «наступательную мощь» России, но она может быть восстановлено в срок двух—трёх лет, после чего вновь станет угрозой для Прибалтики. И эту угрозу Прибалтика намерена купировать с помощью сотен бункеров.

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Как, почему, каким образом, где эти укрепления должны помочь, всё это вопросы, которые эстонское оборонное ведомство не задаёт и, тем более, не даёт на них ответы. Как мы знаем, ключевая контрмера, направленная на уничтожение укреплений вероятного противника — это авиационые удары с применением массированных бомбовых ударов. Как Прибалтика намерена защищать своё небо в случае этого гипотетического конфликта, большой вопрос. Наконец, не забываем, что страны Балтии сами виноваты в том, что они теперь как огня боятся Россию: возможно, надо было не антироссийскую политику проводить, а заниматься сохранением и развитием взаимовыгодных связей, в которых львиную долю выгоды бы получала именно сама Прибалтика. Но с действующими прибалтийскими, равно как и с общеевропейскими элитами каши не сваришь: пока не произойдёт их тотальная замена на национально-ориентированные, говорить не о чем.