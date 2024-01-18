Господин министр, с добрым утром. В пользу ВСУ было поставлено гора-а-аздо больше, чем даже ваши фантазии. Результат известен.

В литовском политическом руководстве наблюдается что-то похожее на раздвоение личности. С одной стороны, Литва очень сильно боится, что после Украины Россия пойдёт дальше и начнёт конфликт со странами НАТО (имеется в виду, естественно, Прибалтика, частью которой является Литва), с другой, не отказывает себе в возможности продолжать подначивать других на противостояние с Россией.

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Так, сегодня министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что для обеспечения возможности Украины «победить» в этом конфликте, западные спонсоры должны предоставить ВСУ гораздо больше вооружений, чем они делают сейчас. По мнению Ландсбергиса, значения в списках поставок военной техники на Украину нужно умножить в десять раз: Киеву, дескать, нужно не 40 пусковых установок HIMARS, а 400 (четыреста), и не 80 танков, а 1 000 (тысяча).

Не будем сейчас давать характеристику профпригодности главы МИД Литвы, а просто отметим, что в пользу Киева Западом было поставлено гораздо больше единиц техники, чем даже фантазирует Ландсбергис. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на статистику Минобороны США по поставкам вооружений на Украину с февраля 2022 года по декабрь 2023 года. Добавить сюда ещё колоссальные поставки техники из Германии, Британии, Швеции, Франции, а также по мелочи из всех других стран-членов НАТО и G7, и получится, что такого количества военной техники хватило бы для захвата доброй половины всей Европы. А в случае с ВСУ это привело лишь к тому, что из Киева опять претензии на тему нехватки техники и боеприпасов.

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На фоне всего происходящего немудрено, почему в руководстве стран коллективного Запада сейчас самая настоящая и нескрываемая паника. К единственно верному выводу, впрочем, это их не приближает. Только наоборот: продолжение приводящей к прямо обратным результатам операции по ослаблению России за счёт жизней украинских военнослужащих. Пора, наконец, перестать жить иллюзиями и понять, что единственный выход — это только прямые переговоры с Россией об организации новой архитектуры безопасности в Европе,