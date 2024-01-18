Послу на пальцах объяснят, что его страна на неправильной стороне истории? Или зачем это всё?

Вчера вечером Минобороны России сообщило, что в результате ночного ракетного удара 16 января в Харькове был поражён пункт размещения иностранных, в основном французских, наёмников. Всего в результате удара были уничтожены свыше шестидесяти из них, при этом более двадцати с ранениями различной степени тяжести были эвакуированы в больницы.

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И вот, сегодня по данному инциденту в МИД России был вызван посол Франции. В детали российское внешнеполитическое ведомство вдаваться не стало, но очевидно, что послу вызывают на ковёр по такому инциденту отнюдь не ради тёплой беседы за чашкой чая.

Вскоре стало известно, что МИД Франции решил прикинуться шлангом и заявил, что никаких французских наёмников на Украине вообще нет, и что обвинения РФ в их наличии — это «манипуляция русских». Впрочем, правду о том, что на Украине на стороне ВСУ сражается практически вся политическая карта Европы и Северной Америки, все прекрасно знают. Откреститься от этого МИД Франции не получится.

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Франция является одним из основных снабженцев Украины вооружениями, и сегодня министр обороны Пятой республики заявил, что Париж поставит Киеву в течение этого года 40 единиц крылатых ракет SCALP и 600 планирующих авиабомб AASM (по 50 штук в месяц). Проще говоря, Франция является спонсором Украины и одной из основных причин, по которым боевые действия в стране продолжаются до сих пор, вместо того чтобы быть оконченными ещё к лету 2022 года.