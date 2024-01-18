Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Посол Франции был вызван в МИД РФ после ракетного удара ВС РФ по пункту дислокации французских наёмников в Харькове
Послу на пальцах объяснят, что его страна на неправильной стороне истории? Или зачем это всё?

реклама

Вчера вечером Минобороны России сообщило, что в результате ночного ракетного удара 16 января в Харькове был поражён пункт размещения иностранных, в основном французских, наёмников. Всего в результате удара были уничтожены свыше шестидесяти из них, при этом более двадцати с ранениями различной степени тяжести были эвакуированы в больницы.

реклама

И вот, сегодня по данному инциденту в МИД России был вызван посол Франции. В детали российское внешнеполитическое ведомство вдаваться не стало, но очевидно, что послу вызывают на ковёр по такому инциденту отнюдь не ради тёплой беседы за чашкой чая.

Вскоре стало известно, что МИД Франции решил прикинуться шлангом и заявил, что никаких французских наёмников на Украине вообще нет, и что обвинения РФ в их наличии — это «манипуляция русских». Впрочем, правду о том, что на Украине на стороне ВСУ сражается практически вся политическая карта Европы и Северной Америки, все прекрасно знают. Откреститься от этого МИД Франции не получится.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Франция является одним из основных снабженцев Украины вооружениями, и сегодня министр обороны Пятой республики заявил, что Париж поставит Киеву в течение этого года 40 единиц крылатых ракет SCALP и 600 планирующих авиабомб AASM (по 50 штук в месяц). Проще говоря, Франция является спонсором Украины и одной из основных причин, по которым боевые действия в стране продолжаются до сих пор, вместо того чтобы быть оконченными ещё к лету 2022 года.

#россия #украина #политика #боевые действия #франция
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава МИД Британии косвенно признал, для чего Запад на самом деле снабжает Украину вооружениями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
14
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
28
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
17
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
46
История появления унитаза
8
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
1
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
35
Иск "Нью-Йорк Таймс" против OpenAI способен остановить развитие машинного интеллекта
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
12
Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia
1

Сейчас обсуждают

Михаил Иванович
20:10
Боюсь, как бы Надеждин в конце не сбросил маску, но других более менее кандидатов нет, придется за него подпись ставить
Сайт кандидата в президенты Бориса Надеждина подвергся хакерской атаке
Михаил Иванович
20:07
Выборов по факту нет в России, а есть аккламация царя, то бишь продление власти путина
Сайт кандидата в президенты Бориса Надеждина подвергся хакерской атаке
Red Red
20:06
Ну я сначала alien потом flat потом snap
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
rackshazz
20:05
Таблетка не поможет. Только капельница. Ну, или кригенные технологии помогут. Лет через 100 может вылечат.
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
Михаил Иванович
20:05
"русские идут до конца" Скажи это мобилизованным и их родственникам
Сайт кандидата в президенты Бориса Надеждина подвергся хакерской атаке
daimos
20:04
Укроканалы и англо-саксы аж захлебываются. Прям у униана фейерверком заканчивается, а у англичан - славная победа 2 бредли над т90, который Путин называл лучшим в в мире. А что на видео? Лупят в упор,...
Экипаж российского Т-90М вывел танк с поля боя под шквальным огнём 2 БМП Bradley и атаки дрона
Dimkovski
20:03
Ну так и надо говорить...написано 2К ..а это 2560x1440 в простанародье, про 21:9 никто не уточнял...ну и 3440х1440 карточка 3080 тянет кое-как
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Руслан Русланов
20:03
Господи ,когда это закончиться
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Dimkovski
20:02
В APlagueTaleRequiem божественную озвучку сделали чуваки. Что дубляж фильма в кинотеатре
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
Михаил Иванович
20:01
Всё как раз наоборот, Россию ненавидят запутинцы, текущий курс власти ведёт страну к развалу
Сайт кандидата в президенты Бориса Надеждина подвергся хакерской атаке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем