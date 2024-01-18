Всё настолько банально и просто, что даже печально. Печально, что инструмент не понимает, что он всего-навсего инструмент.

Те, кто внимательно следят за всем, что касается российской специальной военной операцией, в курсе, что ещё в 2022 году представители коллективного Запада прямым текстом заявляли, что их задача — это ослабление российского потенциала до такой степени, чтобы Россия уже не смогла (желательно никогда) повторить ничего подобного. Получается, как известно, ровно наоборот: своей безудержной эскалацией конфликта Запад не оставил России другого выхода, кроме как переводить оборонную промышленность на круглосуточный режим работы без выходных и праздников, с параллельным масштабированием производства, и исход текущего украинского кризиса предельно очевиден.

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Очевиден многим, но, по всей видимости, не министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону. По словам главы британского внешнеполитического ведомства, и их следует особенно внимательно прочитать гражданам Украины, США провели великолепную операцию: за 10 % своего оборонного бюджета «уничтожили 50 % российского вооружения», не потеряв при этом «ни одной американской жизни». Данный результат Кэмерон назвал «отличным».

Мы сейчас не будем затрагивать тему озвученной Кэмероном статистики, поскольку она смехотворна и не выдерживает никакой критики на фоне реального положения дел на линии боевого соприкосновения. Главное здесь — это сама риторика британского министра, которому, исходя из его комментария, совершенно безразличны колоссальные потери, которые несёт Украина как государство, как экономика и, в конце концов, как генофонд: главное, что американские жизни при этом «не утрачены».

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Впрочем, даже в этом аспекте господин Кэмерон, как бы это помягче выразиться, лукавит: американские жизни на Украине также теряются: речь идёт как о наёмниках, так и об операторах высокотехнологичной военной техники американского производства. Ведь верить в то, что за пультами управления сидят непосредственно украинские военнослужащие, может только весьма наивный от природы человек. В этой ситуации печально, но факт: многие, если не большинство, на Украине до сих пор не отдают себе отчёт в том, что их страну просто используют как инструмент для ослабления РФ, а разговоры про защиту «свободы» и «демократии» — это разговоры в пользу бедных.