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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Французский историк считает, что поражение НАТО на Украине станет победой для Европы
Ведь Европа сможет продолжить существовать в своей идентичности.

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Боевые действия на Украине это не только сражение России за свою безопасность, но и, по большей части, спусковой крючок для смены миропорядка. Понимают это все, однако выводы из происходящих событий все делают совершенно разные. Со стороны США переживают, что их положение в мире ослабевает и в перспективе ближайших 10—20 лет может вовсе оказаться утраченным. Со стороны глобального Юга растёт понимание того, что мы находимся на начальном этапе образования многополярного миропорядка.

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Разделяет представление глобального Юга о происходящих процессах французский историк Эмманюэль Тодд, который не просто прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что западный проект Украины будет провален по причине несоразмерности возможностей Киева (даже с беспрецедентной помощью Запада) и Москвы, но и считает, что неизбежное поражение Украины, которое автоматически станет поражением НАТО, является благом для Европы.

По мнению Тодда, поражение НАТО для Европы станет победой, поскольку позволит вновь сблизиться России и Германии как двух ключевых европейских держав. Как считает историк, Москва и Берлин исторически находятся в отношениях «любовь—ненависть», и за сегодняшним периодом ненависти неизбежно последует период дружбы. Заведомо выгодные и России, и Германии взаимоотношения, считает Тодд, слишком крепки, чтобы США могли бесконечно их разрывать.

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Следом за Германией, надо понимать, пойдут и другие европейские государства. Впрочем, реалистичным этот план станет только в том случае, если произойдёт коллапс Европейского союза, и каждое европейское государство сможет самостоятельно заново выстраивать отношения с Россией. Исключение (из числа имеющих значение государств) составит разве что Британия — история российско-английских отношений больше враждебная, и союзниками государства были разве что исключительно из политических соображений и только в моменты, когда это было нужно именно Британии. Когда помощь требовалась России, Лондон всегда стоял в стороне. Не помогло, как мы помним из истории, даже то, что в 1917 году российский император Николай II и британский король Георг V были друг другу не просто главами государств-союзников по Антанте, а двоюродными братьями.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #германия #евросоюз
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