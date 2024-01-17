Лукавит. Денег, на самом деле, полно, а вот возможностей их конвертации в военную продукцию — мизер.

Вот уже на протяжении нескольких месяцев в США стоит в тупике ситуация касательно выделения Украине финансовой и военной «помощи» на сумму в 61 миллиард долларов. Такие суммы должны проходить процедуру одобрения Конгрессом, значительная часть которого требует от Белого дома как минимум компромисса по усилению контроля за миграцией, от которой серьёзно страдает юг Соединённых Штатов.

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Понятно, что деньги и оружие Киеву нужны не завтра и даже не сегодня, а вчера, но, как отметил государственный секретарь США Энтони Блинкен, у Вашингтона нет «волшебного горшочка» с деньгами для Украины, и что если Конгресс не одобрит выделение средств, то это будет проблемой не только для самого Киева, но и почему-то для самих США.

Следует понимать, что Блинкен серьёзно лукавит. Дело в том, что деньги для Украины, абсолютное большинство которых всё равно останется в США, поскольку пойдёт на производство и закупку вооружений на американских оборонных предприятиях, это лишь часть проблемы. Куда более серьёзная проблема заключается в невозможности объединённо-западного военно-промышленного комплекса выпускать вооружения и боеприпасы в объёмах, требуемых для поддержания ВСУ в текущем конфликте высокой степени интенсивности.

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Ведь не секрет, что расход боеприпасов и потери в военной технике в зоне специальной военной операции, причём с обеих сторон, колоссальны: ничего подобного не было в мире со времён окончания Корейской войны, а в Европе — со времён окончания Второй мировой войны. Иными словами, западный ВПК последние 35 лет занимался переформатированием под конфликты низкой интенсивности, и теперь физически не может выпускать больше продукции. А чтобы выпуск нарастить, потребуются годы, если не десятилетия, которые в рамках конфликта на Украине никто не предоставит. В то же время российский ВПК многократно нарастил производство, тем самым не просто компенсируя потери ВС РФ в технике, но и создавая новые запасы в рамках запланированного расширения общей численности вооружённых сил России.