Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Блинкен признал, что у США отсутствует «волшебный горшочек» с деньгами для Украины
Лукавит. Денег, на самом деле, полно, а вот возможностей их конвертации в военную продукцию — мизер.

реклама

Вот уже на протяжении нескольких месяцев в США стоит в тупике ситуация касательно выделения Украине финансовой и военной «помощи» на сумму в 61 миллиард долларов. Такие суммы должны проходить процедуру одобрения Конгрессом, значительная часть которого требует от Белого дома как минимум компромисса по усилению контроля за миграцией, от которой серьёзно страдает юг Соединённых Штатов.

реклама

Понятно, что деньги и оружие Киеву нужны не завтра и даже не сегодня, а вчера, но, как отметил государственный секретарь США Энтони Блинкен, у Вашингтона нет «волшебного горшочка» с деньгами для Украины, и что если Конгресс не одобрит выделение средств, то это будет проблемой не только для самого Киева, но и почему-то для самих США.

Следует понимать, что Блинкен серьёзно лукавит. Дело в том, что деньги для Украины, абсолютное большинство которых всё равно останется в США, поскольку пойдёт на производство и закупку вооружений на американских оборонных предприятиях, это лишь часть проблемы. Куда более серьёзная проблема заключается в невозможности объединённо-западного военно-промышленного комплекса выпускать вооружения и боеприпасы в объёмах, требуемых для поддержания ВСУ в текущем конфликте высокой степени интенсивности.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ведь не секрет, что расход боеприпасов и потери в военной технике в зоне специальной военной операции, причём с обеих сторон, колоссальны: ничего подобного не было в мире со времён окончания Корейской войны, а в Европе — со времён окончания Второй мировой войны. Иными словами, западный ВПК последние 35 лет занимался переформатированием под конфликты низкой интенсивности, и теперь физически не может выпускать больше продукции. А чтобы выпуск нарастить, потребуются годы, если не десятилетия, которые в рамках конфликта на Украине никто не предоставит. В то же время российский ВПК многократно нарастил производство, тем самым не просто компенсируя потери ВС РФ в технике, но и создавая новые запасы в рамках запланированного расширения общей численности вооружённых сил России.

#россия #украина #сша #финансы #политика #боевые действия #экономика #промышленность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Макрон призвал не позволить России одержать победу на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США строят гиперзвуковое оружие, способное уничтожить ВМС РФ и Китая
5
Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
13
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
236
Япония первой в мире применила квантовые технологии в серийном производстве передовых чипов - AT
+
Собираю ультрабюджетный игровой компьютер для себя в январе 2024 года, ставя рекорды экономии
74
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Январь)
19
"Каменщик" и "Пчеловод": краткий обзор проходных боевиков
4
О большой проблеме с охлаждением Xbox series X
18
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
8
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
29

Сейчас обсуждают

palkovvodec
18:17
и какая разница кто что говорит? сэр гей выше хрюкнул, что это лично путин хотел значит он лжец.
Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
Михаил Иванович
18:16
Российские пропагандисты тоже про это говорили
Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
palkovvodec
18:16
это америкосы придумали про завоевание украдины за 2 дня.
Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
Михаил Иванович
18:15
Именно так. Китай на примере России провёл эксперимент, что будет, если начать открытое противостояние против Запада, и сделал соответствующие выводы.
Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
VAKT
18:13
Ты отредактировал свой коммент, трепло заднеприводное. Тот случай, когда ник соответствует на все 100%
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Sergey Britan
18:11
Путин также в два дня хотел Украину завоевать! А китайцы не дураки, Америка- крупнейший покупатель. Начни войну с США , китайцам опять крысятину есть придется.
Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
glavhyilo
18:11
как в том фильме,горючего,горючего-а огоньку не надо
Минобороны заявило о поражении базы горючего для военной техники и складов ВСУ
Dani Stavin
18:03
Это нам предлагают поверить что Китай уже сильнее Америки? Не дай бог если так будет..Китайцы всех превратят в рабов и заключённых .Просто посмотрите что они сделали с уйгурами - мусульманами.. 30 ми...
Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
Ян Кивкуцан
18:01
Серьёзно млять? Народный за 100к? А автор точно имеет отношение к Русскому народу? Или статья ради статьи?
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Январь)
glavhyilo
17:59
недонато.У них опыта никакого нет,нато сдулись давно.
НАТО усиливает наблюдение за российскими войсками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем