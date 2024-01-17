Нервно потому, что полагает, что кто-то почему-то обязательно должен быть следующим. И неумолимая логика подсказывает, что Дамоклов меч повис над головой.

Странам Прибалтики, которые по отдельности столь незначительны, что чуть ли не везде ездят и вещают от имени всей троицы, откровенно не повезло с руководством. На протяжении тридцати лет, из которых последние десять особенно активно и самозабвенно, Латвия, Литва и Эстония портили отношения с Россией, свято веря (и продолжая это делать) в то, что им за это ничего не будет. Здесь и вступление в НАТО, и вставление палок в колёса взаимовыгодных (причём в этой взаимности основная выгода именно у Прибалтики) отношений, и притеснение русскоязычного населения, и искажение истории. В общем, полный набор.

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И вот, теперь, когда руководство балтийских республик начинает понимать, куда дует ветер в конфликте на Украине, попутно осознавая, что в отношении России Прибалтика позволила себе чрезмерно многое, риторика стала стремительно меняться. Так, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в нынешней действительности был не про экономику, а про войну и мир, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что «его страна», видите ли, «прекрасно понимает», что у России «безграничные аппетиты».

По мнению Науседы, «если» (хотя в реальности это уже вопрос не «если», а «когда») Россия одержит победу на Украине, то у Москвы обязательно «появится вторая, третья цель». Дальше от президента Литвы последовала классическая для руководителя небольшого государства манипуляция, которой он, по сути, прикрыл свои страхи: дескать, Россия бросает вызов не каким-то отдельным государствам и ставит себе не какие-то конкретные цели, а угрожает всему «демократическому миру» в целом.

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Понимает ли господин Науседа, что все его страхи — это следствие политики, проводимой как им самим, так и его коллегами и предшественниками, вопрос открытый. Надо было поддерживать с Россией добрососедские отношения, не откусывать больше, чем можешь проглотить, не вступать в НАТО, не позволять себе безумную для государств любого уровня, не говоря уже о таких, как Прибалтика, «дворовую» риторику, и всё было бы в порядке, и пугать никого бы не пришлось. Но, к сожалению, у представителей коллективного Запада и тех, кто по недоразумению считают себя его частью, с построением логических цепочек давно наблюдаются неразрешимые проблемы. До сих пор удивительно, как подобные деятели вообще попадают не просто во власть, а на высшие государственные должности.