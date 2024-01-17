Уже полтора года как перешли, гражданин генеральный секретарь.

Представители евроатлантического правящего класса на Западе отличаются высоким «пингом» при предоставлении комментариев относительно всего, что связано с текущим конфликтом на Украине. Говорить сразу как есть — это неизбежно в представлении западных политиков означает «оправдывать» российскую «агрессию» и, чего хуже, быть «апологетом Путина». Поэтому мы можем наблюдать удивительное явление в виде начинающего выдавать правду-матку на полях Всемирного экономического форума в Давосе генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга по прошествии года—полутора с того момента, как всё то же самое начали говорить западные альтернативные средства массовой информации.

реклама

Во-первых, Столтенберг признал, что Россия ведёт активное наступление на Украине, попутно повторив свой тезис о том, что никогда не следует недооценивать российские возможности. Во-вторых, генсек НАТО признал, что характер боевых действий на Украине переходит в состояние конфликта на истощение. Данное обстоятельство, считает администратор Альянса, обозначает необходимость не только разворачивать новые системы, но и заботиться о том, чтобы не имелось нехватки боеприпасов и запасных частей. По всей видимости, Столтенберг имеет в виду дальнейшую поддержку Украины, а не заполнение сильно истощённых арсеналов НАТО.

Мы сейчас опустим тот факт, что конфликтом на истощение ВСУ российская специальная военная операция является как минимум с октября 2022 года, когда тогдашний командующий объединённой группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил о «перемалывании» украинских войск.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Главное здесь другое: фактическое признание в том, что боевые действия на Украине являются конфликтом на истощение автоматически является косвенным признанием в том, что у России в конфликте такого рода в данной конкретной географической локации имеется встроенное преимущество: упрощённая по сравнению с западными спонсорами Киева логистика, значительно превосходящие военно-промышленные возможности, а также способность применять более широкий спектр вооружений, поскольку речь идёт, как ни крути, о приграничном конфликте. Разумеется, Столтенберг в такую глубь уходить не стал, но его комментарий это косвенно подтверждает.