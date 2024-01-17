Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО признал, что боевые действия на Украине переходят в стадию конфликта на истощение
Уже полтора года как перешли, гражданин генеральный секретарь.

реклама

Представители евроатлантического правящего класса на Западе отличаются высоким «пингом» при предоставлении комментариев относительно всего, что связано с текущим конфликтом на Украине. Говорить сразу как есть — это неизбежно в представлении западных политиков означает «оправдывать» российскую «агрессию» и, чего хуже, быть «апологетом Путина». Поэтому мы можем наблюдать удивительное явление в виде начинающего выдавать правду-матку на полях Всемирного экономического форума в Давосе генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга по прошествии года—полутора с того момента, как всё то же самое начали говорить западные альтернативные средства массовой информации.

реклама

Во-первых, Столтенберг признал, что Россия ведёт активное наступление на Украине, попутно повторив свой тезис о том, что никогда не следует недооценивать российские возможности. Во-вторых, генсек НАТО признал, что характер боевых действий на Украине переходит в состояние конфликта на истощение. Данное обстоятельство, считает администратор Альянса, обозначает необходимость не только разворачивать новые системы, но и заботиться о том, чтобы не имелось нехватки боеприпасов и запасных частей. По всей видимости, Столтенберг имеет в виду дальнейшую поддержку Украины, а не заполнение сильно истощённых арсеналов НАТО.

Мы сейчас опустим тот факт, что конфликтом на истощение ВСУ российская специальная военная операция является как минимум с октября 2022 года, когда тогдашний командующий объединённой группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил о «перемалывании» украинских войск.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Главное здесь другое: фактическое признание в том, что боевые действия на Украине являются конфликтом на истощение автоматически является косвенным признанием в том, что у России в конфликте такого рода в данной конкретной географической локации имеется встроенное преимущество: упрощённая по сравнению с западными спонсорами Киева логистика, значительно превосходящие военно-промышленные возможности, а также способность применять более широкий спектр вооружений, поскольку речь идёт, как ни крути, о приграничном конфликте. Разумеется, Столтенберг в такую глубь уходить не стал, но его комментарий это косвенно подтверждает.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В МИД России сказали, при каких условиях возможно урегулирование конфликта на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США строят гиперзвуковое оружие, способное уничтожить ВМС РФ и Китая
5
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
166
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
27
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
2
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
65
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
25
Собираю ультрабюджетный игровой компьютер для себя в январе 2024 года, ставя рекорды экономии
63
"Каменщик" и "Пчеловод": краткий обзор проходных боевиков
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Январь)
14
О большой проблеме с охлаждением Xbox series X
17

Сейчас обсуждают

Олег Тимофеев
02:51
Да удобно
Электромобиль BYD запитал медицинский прибор для спасения жизни человека
Олег Тимофеев
02:49
Жаль у него были не извращенные намерения. Как на Кавказе.
World of Warcraft помогла полиции найти похищенную девушку-подростка
Алексей Неважно
02:48
"получила возможность получать". Ошибок очень много. Хочется автору поста дать по башке учебником русского языка...
В России завершился крупнейший проект реконструкции 2023 года на дорогах России
Олег Тимофеев
02:44
Пустое
Германия пообещала предоставить Украине военную «помощь» в 2024 году на сумму в €7 млрд
Олег Тимофеев
02:43
Моща новизна , актуальность.
Не опять, а снова. YouTube «виснет» при применении блокировщиков рекламы
Артур Радунцев
02:31
У меня magic book c6lhd до сих пор, по сравнению с qhd разрешением смартфона экран читалки - динозавр. Здесь разрешение такое же как и у моей читалки, шрифт ниже 32го будет нечитабельный?
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
Александр Терешко
02:27
4060 стоит, недавно приобрел. Время от времени выскакивает черный экран на 1-2 секунды. Пока не нашел причину
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
jsth
02:27
"Зеленский опять обвинил Запад в провалах ВСУ на линии боевого соприкосновения" Ну вообще-то, он не совсем уж неправ. США командуют войсками? США планируют операции? США осуществляют снабжение и фина...
Зеленский опять обвинил Запад в провалах ВСУ на линии боевого соприкосновения
RigaStyle
02:27
Для деградантов без слуха
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
Алекс Цагельскi
02:05
Они ставили процессоры сопстовимые по цене. А сколько там "честных" и "нечестных" ядер у интела - это уже дело пятое. За условные 200 баксов АМД в полтора раза мне видео быстрее рендерит. Это вроде ка...
Инновационная «встройка» AMD обошла дискретную GeForce из топ-3 рейтинга Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем