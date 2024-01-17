А также дал характеристику «формуле мира» Зеленского. Ну, как дал характеристику... Скорее, назвал вещи своими именами.

Многое за последний год было сказано и, что поразительно, продолжает говориться и по сей день о так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. Состоящая из десяти пунктов, эта «инициатива», по сути, подразумевает полную капитуляцию России, выплату репараций Киеву и прочие слабо соотносящиеся с действительностью на поле боя вещи.

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В рамках проходящего сейчас в Давосе Всемирного экономического форума тема «формулы мира» зачем-то снова была поднята, и свой комментарий на этот счёт, вкупе с ёмкой характеристикой самой «формулы Зеленского», дал МИД России.

Как гласит комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча по Украине в так называемом копенгагенском формате в Давосе в очередной раз обернулась провалом: Западу не удалось склонить на свою сторону в вопросе Украины страны глобального Юга, которые, напротив, справедливо отмечают, что решать вопрос мира на Украине без России, которая является непосредственным участником боевых действий, в высшей степени бессмысленно. Что до «формулы мира», то её принципы, как считают в МИД России, оторваны от реальности, и на её основе нельзя добиться никакого «всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира».

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Дипломатическим способом его можно добиться, исходя из комментария российского внешнеполитического ведомства, только методом возвращения Украины к основам, на которых и при условии выполнения которых в принципе формировалась её государственность. Речь идёт о полностью нейтральном статусе Украины, её безъядерному и внеблоковому статусу и при безусловном и полном уважении прав всех проживающих на территории государства граждан. В МИД РФ с прискорбием сообщили, что эти единственно способные приблизить Киев к мирному урегулированию пункты и критерии властью Зеленского даже не рассматриваются. Проще говоря, как уже неоднократно отмечали другие российские ведомства и представители власти, если требования РФ выполнять никто не желает, вопрос Украины будет продолжать решаться военным путём.