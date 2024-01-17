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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Венгрии назвал единственный реальный способ положить конец боевым действиям на Украине
Пока что эта реальность доходит лишь до меньшинства объединённого Запада. И то, не имеющего доступа к рычагам управления системой.

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Относительно боевых действий на Украине у представителей коллективного Запада есть только одна бесконечно оторванная от реальности, но всё же идеология: Киев нужно снабжать оружием, и тогда в один прекрасный день ВСУ смогут каким-то образом восстановить контроль над территорией страны образца 1991 года. Понятно, что данные тезисы не соотносятся с объективной действительностью на поле боя: у Запада попросту нет столько доступного для отправки оружия, а у Украины уже нет столько обученных военнослужащих, чтобы добиться указанного результата.

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Понимают эту реальность в правительстве Венгрии. Так, несколько часов назад глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью изданию Exxpress заявил, что конфликт на Украине можно завершить только посредством переговоров с Россией. Бесконечные поставки вооружений Украине в условиях конфликта не с кем-то, а с Россией, Сийярто охарактеризовал именно так, как это и должен характеризовать любой здравомыслящий политик: они затягивают боевые действия и приводят к увеличению количества жертв, не меняя при этом самого вектора конфликта.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Будапешт как никто другой хочет окончания этого кризиса, поскольку на Украине живёт значительная венгерская община, представители которой участвуют в конфликте на стороне ВСУ и гибнут на линии боевого соприкосновения.

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Как отметил Сийярто, прекращение поставок оружия это даже не критерий, а главное требование, чтобы установить мир. Но, к сожалению, в Германии, США и Британии это не понимают. Так, Берлин пообещал Киеву военную «помощь» на 7 миллиардов евро, а Британия — на 2,5 миллиарда фунтов. Всё это делается для того, чтобы этот конфликт был максимально кровавым для России и чтобы Москва добивалась поставленных задач максимально дорогой для себя ценой. Такова мрачная реальность геополитики в условиях отсутствия профессионалов по другую (реальную) сторону этого кризиса.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз #венгрия
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