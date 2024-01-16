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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский опять обвинил Запад в провалах ВСУ на линии боевого соприкосновения
У президента Украины виноваты все, но только не он и его команда.

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С логической точки зрения все претензии Украины как государства, которое в феврале 2022 года оказалось в состоянии прямого военного конфликта на своей территории, должны быть к своему собственному руководству, которое довело ситуацию до пика эскалации и пальцем о палец не ударило, чтобы избежать конфликта, причём не с кем-то, а с Россией, на протяжении восьми лет пытавшейся разрешить кризисную ситуацию дипломатическим способом. Пока что эта мысль является в большинстве украинского общество крамольной, но в перспективе президента Зеленского и его команду неизбежно будут критиковать и спишут на него вину за всё то, что случилось. Пока что же Зеленский продолжает исполнять роль «защитника Запада» которого этот самый Запад опять «кинул».

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Так, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский позволил себе очень резкое заявление в адрес Запада, который, по мнению президента Украины, «играет на руку России», опасаясь эскалации конфликта. Именно по причине нерешительности коллективного Запада, считает Зеленский, Украина потеряла много опытных бойцов, которые с 2014 года участвовали в «АТО», а также потеряла очень много времени.

На чём основывает свои выводы господин Зеленский, совершенно непонятно, поскольку в реальности Украина при безмерной поддержке Запада с продавливанием подписания (но не исполнения) Минских соглашений именно что выиграла время и смогла подготовить армию, которая в 2014 году находилась в крайне плачевном состоянии, а в 2022 году к моменту начала российской специальной военной операции уже была, по разным оценкам, самой боеспособной в Европе.

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Не стоит забывать и о том, что никакой эскалации коллективный Запад не боится: именно по этой причине на Украину отправлялись всё более тяжёлые и смертоносные вооружения, и во всё более огромных количествах. За счёт этого официальный Киев, собственно, до сих пор и сопротивляется ВС РФ. Так что претензии Зеленского к своим спонсорам — это признак паники и отчаяния на фоне всем понятного вектора движения текущего конфликта.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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