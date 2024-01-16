Последнее время Генсека НАТО вообще словно пыльным мешком из-за угла ударили.

В швейцарском Давосе сейчас проходит Всемирный экономический форум, главной темой которого, согласно реалиям времени, стали не экономика, финансы и глобализация, а вопросы войны и мира — в основном, понятное дело, в отношении Украины. Страны коллективного Запада очень сильно вложились в украинский проект, но не получили от своих вложений никакого «профита», а лишь сплошные убытки, потерю лица и утрату контроля за глобальными процессами на планете.

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Как ни странно, тяжёлую, но объективную действительность осознаёт генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который на удивление прямо ответил на вопрос модератора форума относительно положения Украины в текущем противостоянии.

По словам администратора Североатлантического альянса, положение дел в зоне боевых действий на Украине «крайне сложное»: ВС РФ «активно наступают» на многих направлениях линии боевого соприкосновения, а так называемое контрнаступление ВСУ, на которое возлагались запредельные надежды Запада, «не дало результатов, на которые мы надеялись». В заключение Столтенберг повторил уже ранее озвученный им тезис о том, что «мы» (Запад) никогда не должны недооценивать Россию и её военные возможности.

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К сожалению, большинство политических деятелей на Западе продолжают эти возможности недооценивать, а другие, которые видят, куда дует ветер, наоборот — начинают российские возможности и желания переоценивать. Отсюда нагнетаемая в странах Прибалтики паника о том, что Россия якобы после Украины сразу ринется восстанавливать своё балтийское побережье, а в Берлине некоторые деятели и вовсе сотрясаются при мысли о том, что Россия и впрямь «повторит». Никаких намёков на то, что российское руководство намерено переходить рубикон, нет: наоборот, Москва с удовольствием продолжала бы сотрудничать со странами объединённого Запада, если бы те перестали постоянно увеличивать своё военное присутствие у границ с Россией. В конце концов, обрыв практически всех связей между Россией и Западом — это дело рук Запада, причём в первую очередь лишённых государственного суверенитета стран Евросоюза; России (и в большей степени Европе) это всё было не нужно.