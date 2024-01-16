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Редакция
События в мире Михаил Андреев
К российскому аналогу SWIFT подключились 20 государств — ЦБ
Похоже, тем, кто «вышибли» Россию из оригинального SWIFT, тоже придётся присоединяться к российскому аналогу. По-другому уже не получится.

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Когда государства коллективного Запада, вопреки всем настояниям своих экономистов, аналитиков, политологов и просто людей, умеющих оценивать риски, всё-таки отрезали Россию от системы обмена межбанковскими сообщениями SWIFT, они, по всей видимости, даже не предполагали, что у РФ давно существует своя местная версия данной системы, и что к ней столь же давно были подключены государства СНГ. После 2022 года к системе стали подключаться государства-члены БРИКС, и вот, как сообщил первый заместитель председателя Центрального банка России, на сегодняшний день к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) подключены 557 банков и компаний, включая нерезидентов из 20 государств.

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Примечательно, что данный показатель постоянно растёт: так, по состоянию на начало декабря минувшего года к российской СПФС были подключены нерезиденты 16 государств, тогда как уже спустя полтора месяца этих государств стало на четыре больше. Нетрудно догадаться, что этот скачок связан с расширением БРИКС с 1 января этого года: в возглавляемое Россией и Китаем экономическое объединение присоединились Саудовская Аравия, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ.

Что касается Ирана, то в начале этого месяца замглавы ЦБ Исламской республики Мохсен Карими заявил, что Тегеран и Москва объединили свои системы передачи банковских сообщений, тем самым став полностью независимыми от посредника в лице SWIFT.

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Бытует мнение, что в не столь уж отдалённой перспективе, если поджавшие в 2022 году хвост компании коллективного Запада захотят возвратиться на российский рынок, то им придётся подключаться к СПФС. Время для того, чтобы безболезненно и без компромиссов получить доступ к колоссальному российскому рынку, ушло, и это необходимо понимать: надо было быть умнее, хитрее и не уходить с него изначально.

#россия #финансы #экономика #swift #спфс
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