2024 год может стать годом огромного количества неприятных признаний на Украине.

Планирующие авиационные бомбы, которые с начала 2023 года активно стали применять ВКС России в зоне проведения специальной военной операции, стали для ВСУ, утративших большую часть своих доставшихся в наследство от СССР/России и переданных с Запада средств противовоздушной обороны, настоящей нерешаемой задачей. Бомбы падают с высокой скоростью и в огромных количествах, что, по сути, даже для полностью работоспособной и функционирующей ПВО является задачей «со звёздочкой», а в случае с Украиной ситуация и вовсе постоянно только усугубляется.

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Сегодня это признал и пытающийся быть реалистом отставной полковник СБУ Олег Стариков, заявивший, что российские планирующие авиабомбы в принципе не могут перехватываться украинской ПВО. По словам Старикова, эти средства поражения «реально не сбиваются», и самым опасным в этой ситуации является то, что у России этих авиабомб, которые можно доукомплектовать модулями планирования и коррекции, запасены десятки тысяч штук различной мощности: от ФАБ-250 до ФАБ-1500 и даже ФАБ-5000, где числа — это масса, что в случае с авиабомбами почти полностью равно массе боевой части.

Как добавил Стариков, планирующие авиабомбы позволяют самолётам-носителям избегать захода в зону действия систем противовоздушной обороны. Ничего нового отставной полковник СБУ, конечно же, не сказал, но сам факт, что объективные и соотносящиеся с реальностью заявления начинают звучать на Украине, пусть даже из уст тех, кто сегодня крайне мало что значат в политической жизни государства, сам по себе позитивен.