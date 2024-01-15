И это крайне оптимистичный (с точки зрения Киева) анализ.

Ещё когда специальная военная операция на Украине только начиналась, что сопровождалось массированными ракетными ударами по военным объектам страны, в Киеве предпочитали (и продолжают в значительной степени заниматься этим и по сей день) зарывать голову в песок и свято верить в то, что средства поражения у ВС РФ вот-вот закончатся, что незаконные антироссийские санкции приведут к желаемому для Киева и западных столиц результату, и многое другое. Реальность же такова, что производство средств поражения в России не просто не остановилось и даже не замедлилось, а наоборот — выросло многократно, а по отдельным пунктам номенклатуры и вовсе на несколько порядков.

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И вот, сегодня официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ежемесячно РФ выпускает примерно 115—130 стратегических ракет и 100—115 оперативно-тактических ракет. Также Скибицкий признаёт, что масштаб производства ракетных вооружений в России «заметно» увеличился.

Чтобы как-то скрасить мрачную для положения Украины в этом конфликте действительность, представитель ГУР включил пусть и новую пластинку, но в которой всё также содержатся старые мотивы надежды на истощение российских запасов. В частности, по словам Скибицкого, ВС РФ уже якобы расстреляли все свои запасы и сейчас уже направляют ракеты сразу с заводов непосредственно на носители.

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То, что данное предположение, мягко говоря, «не вяжется» с представленной Скибицким статистикой выпуска в России ракет, которая использует их в многократно больших количествах, чем пару сотен в месяц, господина Скибицкого, по всей видимости, не волнует. Как известно, чтобы быть патологическим лжецом, нужно иметь хорошую память. Ну, по крайней мере, достаточную для того, чтобы помнить, что говорил всего пару предложений назад.