Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Минобороны Британии считает, что 2024 год станет для Украины переломным моментом
Кто переломится и по каким границам, впрочем, британский министр уточнять не стал. Хотя это, вроде бы, очевидно.

реклама

На сегодняшний день на Западе плюс-минус сформировалось осознание реальности относительно боевых действий на Украине. Сводится оно к следующему: если прекратить обеспечивать Киев по всем критериям, то Россия победит, но вот возможностей, в первую очередь военно-технических, продолжать обеспечивать Украину у коллективного Запада всё меньше. Кто-то прямым текстом заявляет, что позитивных сценариев для Киева в сложившейся ситуации нет, кто-то же изъясняется витиевато и почти загадками.

реклама

Во вторую когорту вписал себя министр обороны Британии Грант Шэппс, заявивший, что 2024 год во многом станет переломным и определяющим. Он определит судьбу почти половину населения планеты на ближайшие годы, поскольку именно в этом году в странах, где проживает эта половина населения, пройдут выборы. Отдельно Шэппс затронул тему Украины. По мнению главы британского оборонного ведомства, этот год станет для Украины «переломным моментом», когда решится дальнейшая судьба государства.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что Шэппс подразумевает под переломным моментом, не вполне понятно, но можно сделать вывод о том, что глава Минобороны Британии намекает либо на то, что ВС РФ достигнут поставленных задач, либо им что-то помешает это сделать, причём безвозвратно. Является ли это намёком на то, что страны НАТО всерьёз вознамерились напрямую, а не опосредованно, вступить в этот вооружённый конфликт на стороне ВСУ, пока вопрос открытый. А вот что не является открытым вопросом — это последствия для Европы в случае развития событий именно по этому сценарию.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #британия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В немецкой прессе публикуют страшилки: Германия готовится к конфликту с РФ
Истребители Су-75 будут покрывать «дезинформационно-искажающей» окраской
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
142
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
1
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
18
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
41
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
7
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
10
Как Америка вытесняет Китай из интернета
2
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
6
На фоне покупки Пакистаном FC-31, Индия может присоединиться к российским программам Су-57 и Су-75
2
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
7

Сейчас обсуждают

Fetaminaza
17:28
радует то что интел серьезно начал относиться к сфере таких процессоров а это значит что амд скоро выпустит что то новое с более производительными решениями я фан амд с 1999
В MSI подтвердила разработку следующей версии игрового КПК Claw 2
Иван Матвеев
17:28
Пока геймпас будет продаваться почти в 5 раз дешевле пс плюс, плойка идет лесом. 😑
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
Waramagedon
17:21
Лучше так, чем проедал бы тюремную баланду.
Бывший мэр Владивостока, осужденный за коррупцию, отправляется на спецоперацию
Bratken
17:21
Стебное видео, конечно. Сначала выглядит как очередная поделка в UE года так 2016. Но потом выезжает лого и это оказывается трейлер к видео.
Видео: тизер симулятора исследования Van Life Simulator про жизнь в фургоне
Cider
17:14
Да, да. Именно поэтому хохлы идут в наступление на танках со свастикой на бортах. Черное это белое.
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
Ник Хобо
17:11
Васютин в своем репертуаре. Ничего что минималки алана вейка указаны для 1080p, а на б*жественной плойке она в 1270p крутится в режиме "качество", но режим "производительности" вообще до 847p разрешен...
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
Weismar
17:10
Достаточно млть для всего при хороших настройках https://youtu.be/Opd8_IicifA?t=825
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
OgoGoLog
17:05
Читай издания, которые оперируют статистикой, а не прогнозами. Конкретные имена не нужны. Если в статье написано "предположим, по моим расчётам", то лучше такую статью закрыть.
Печальные новости для Германии: экономика рухнула, все показатели в минусе
Vorvort
17:04
Достаточно для чего? Ты когда пишешь свой высер, то указывай разрешение и ожидаемый fps в большинстве игр.
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
Fess 11fess11
17:03
Гулять.
Lenovo представила очень компактный ПК с мощным процессором Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем