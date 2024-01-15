Кто переломится и по каким границам, впрочем, британский министр уточнять не стал. Хотя это, вроде бы, очевидно.

На сегодняшний день на Западе плюс-минус сформировалось осознание реальности относительно боевых действий на Украине. Сводится оно к следующему: если прекратить обеспечивать Киев по всем критериям, то Россия победит, но вот возможностей, в первую очередь военно-технических, продолжать обеспечивать Украину у коллективного Запада всё меньше. Кто-то прямым текстом заявляет, что позитивных сценариев для Киева в сложившейся ситуации нет, кто-то же изъясняется витиевато и почти загадками.

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Во вторую когорту вписал себя министр обороны Британии Грант Шэппс, заявивший, что 2024 год во многом станет переломным и определяющим. Он определит судьбу почти половину населения планеты на ближайшие годы, поскольку именно в этом году в странах, где проживает эта половина населения, пройдут выборы. Отдельно Шэппс затронул тему Украины. По мнению главы британского оборонного ведомства, этот год станет для Украины «переломным моментом», когда решится дальнейшая судьба государства.

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Что Шэппс подразумевает под переломным моментом, не вполне понятно, но можно сделать вывод о том, что глава Минобороны Британии намекает либо на то, что ВС РФ достигнут поставленных задач, либо им что-то помешает это сделать, причём безвозвратно. Является ли это намёком на то, что страны НАТО всерьёз вознамерились напрямую, а не опосредованно, вступить в этот вооружённый конфликт на стороне ВСУ, пока вопрос открытый. А вот что не является открытым вопросом — это последствия для Европы в случае развития событий именно по этому сценарию.