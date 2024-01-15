Причём, в двух из трёх Киеву не светит вообще ничего, кроме разгрома. А третий сценарий — фантастика.

Последнее время в западной прессе стало модно начинать потихоньку называть происходящее в зоне боевых действий на Украине своими именами, ну, или как минимум пытаться это делать. Отсюда и регулярные публикации о том, что ВСУ не хватает то снарядов, то ракет ПВО, то личного состава, то вообще всего, и что в отрыве от прямого втягивания НАТО в этот конфликт шансов у Украины нет и, объективно говоря, никогда не было. Особенно хорошо подобные метаморфозы заметны у военного руководства США с приставкой «экс».

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Так, отставной американский генерал Филип Бридлав, занимавший должность верховного главнокомандующего Объединёнными силами НАТО в Европе, озвучил три сценария, по которым может развиваться вооружённый конфликт на Украине.

Согласно первому сценарию Бридлава, объединённый Запад каким-то образом сохраняет уровень поддержки Украины на прежнем уровне, из-за чего ВС РФ будут с трудом, но всё же продолжать продвигаться вперёд и достигать поставленных политическим руководством страны задач, просто потому, что у РФ значительно больше военных возможностей, чем текущие и прежние поставки западного оружия Киеву.

Второй сценарий предполагает полный отказ Запада от поддержки Украины, что закономерно приведёт к полному разгрому ВСУ и полному достижению Россией её целей в этом конфликте.

Третий сценарий можно было бы назвать для Киева позитивным, если бы он не относился к разряду фантазий, до которых, собственно, сейчас и сведена вся ситуация вокруг этого кризиса. Так, по мнению генерала Бридлава, если страны Запада всё-таки решатся поставить Украине «всё, что ей требуется», то она всё-таки сможет одержать победу в текущем конфликте. При этом стоит отметить, что отставной военачальник высшего уровня не стал уточнять, что значит «всё, что ей потребуется» и что в данном контексте обозначает «победа» Киева.

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Следует понимать, что даже чтобы выстоять на нынешних рубежах, ВСУ необходимо как минимум восстановить боеспособность до уровня февраля 2022 года: полностью восстановить противовоздушную оборону, откуда-то набрать личный состав, получить несколько тысяч единиц бронетехники, несколько сотен единиц авиации и при этом возродить офицерский состав. Нетрудно догадаться, что быстро это сделать невозможно: на процессы такого масштаба потребуются годы, если не десятилетия, которые никто Киеву и западным столицам не предоставит. Если, конечно, российское руководство не «клюнет» на очередной условный «Минск», что, судя по ужесточившейся риторике, уже совершенно невозможно.