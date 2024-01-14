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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Швейцарии признал, что без участия России бессмысленно обсуждать мир на Украине
Впрочем, выводы по-прежнему максимально оторваны от реальности.

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Завтра в швейцарском Давосе стартует Всемирный экономический форум, на котором, и это реалии сегодняшнего дня, будет обсуждаться не экономика, а вопрос войны и мира на Ближнем Востоке и на Украине. Своеобразное вступительное слово перед началом форума дал глава МИД Швейцарии Инъяцио Кассис, заявивший, что если цель по Украине действительно заключается в установлении мира, то необходимо «так или иначе» включить в переговорный процесс Россию.

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Как справедливо отметил Кассис, никакого мира на Украине без слова России не будет. Несмотря на то, что перед нами подтверждение объективной действительности, но дальнейшая логическая цепочка у господина министра иностранных дел Швейцарии в высшей степени неадекватна. Так, по мнению Кассиса, Россию необходимо включить в переговорный процесс по так называемой формуле мира Зеленского, которая, по сути, если опустить всё лишнее, обозначает безоговорочную капитуляцию России. И сделать это можно, постепенно включая в переговоры партнёров России в лице ЮАР, Бразилии, Индии и Саудовской Аравии.

Понятно, что на таких условиях Москве, которая, и это признают уже даже те, кто раньше слепо «болели» за Киев, одерживает в этом противостоянии верх, не то что участвовать в таких переговорах, а даже комментировать их проведение нет смысла.

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Проще говоря, пока что реалистичного подхода к разрешению украинского кризиса на Западе незаметно. Таковым станет только признание законных российских требований касательно собственной безопасности, организация новой архитектуры безопасности в Европе и вечная безо всяких «но» и неотчуждаемая нейтрализация Украины. Необходимо понимать, что чем дольше затягиваются боевые действия, тем жёстче будут становиться условия, выдвигаемые Россией, и сегодня, кажется, уже должно быть понятно, что никакого отката ситуации с «укреплением переговорной позиции Киева» происходить не будет.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #швейцария
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