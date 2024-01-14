Всё зависит от уровня финансирования Киева. Поскольку данный конфликт является конфликтом на истощение.

Российский предприниматель Олег Дерипаска, которому хотелось бы вновь стать частью международной западной бизнес-тусовки, но вряд ли это теперь уже возможно на данном историческом этапе отношений России и Запада, мечтательно в своём блоге прокомментировал стартующий завтра Всемирный экономический форум в Давосе, главными темами которого станут боевые действия на Украине и на Ближнем Востоке.

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Как справедливо отметил Дерипаска, никакого конструктивного разговора по Украине в рамках этого форума не получится, потому что российская делегация не будет в нём участвовать. Впрочем, как добавил предприниматель, в любом случае завершения украинского конфликта раньше, чем в мае 2025 года, «не придётся».

На основании чего свой вывод делает господин Дерипаска, неизвестно, но нетрудно догадаться, что способность Украины к сопротивлению российской специальной военной операции зависит по большей части от уровня оказания Киеву военной, политической и экономической поддержки. На данном этапе США, по сути, отстраняются от военной «помощи» Украине, спихивая это бремя на своих европейских «союзников». А у тех военные возможности, кто бы что ни говорил, по сравнению с американскими незначительны, и излишки военной продукции уже если не полностью, то близко к этому, и так были переданы в пользу ВСУ.

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Важно понимать, что РФ готова завершать этот конфликт только на своих условиях, справедливо полагая, что время для компромиссов уже давно ушло, и упустил его сам Киев с подачи своих западных кураторов. Слишком большая цена уже заплачена, чтобы говорить о каких-то компромиссах. Время для оных вышло после срыва переговорного процесса весной 2022 года, и, судя по регулярным комментариям высшего российского политического руководства, данное мнение полностью разделяет и власть.