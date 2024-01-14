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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили, что Украина будет защищать Британию в случае нападения на неё
Хватит смеяться. Прекратите. Нет, ну серьёзно.

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На днях в Киеве было подписано соглашение о «гарантиях безопасности» между Украиной и Британией. Формулировка данного соглашения, если рассуждать логически, а также сопоставить положение двух стран на сегодняшний день, подразумевает, что это Лондон обязуется всячески помогать Киеву в случае вооружённого нападения. Но, как сегодня отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, по факту данный договор двусторонний и «партнёрский».

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Проще говоря, договор подразумевает, что в течение суток как Великобритания обязуется принять меры по противодействию «агрессии» в отношении Украины, так и наоборот — Украина в случае «агрессии» против Британии должна будет в течение суток бежать на помощь своим британским партнёрам. Важно отметить, что сам документ сформулирован примерно как неправильно всеми толкуемая 5 статья устава НАТО: стороны обязуются друг друга поддерживать, но форма этой поддержки выбирается конкретными государствами и совсем не обязательно является прямым военным участием в отражении «агрессии».

В мечтах Шмыгаля Британия является лишь первым из множества государств, которые подписывают с Украиной договоры о гарантиях безопасности. Проще говоря, Киев очень хочет договориться о гарантиях безопасности со всеми (как минимум со всеми имеющими значение, а таковых немного) странами-членами НАТО, но при этом не вступая непосредственно в Альянс, поскольку эта перспектива уже слишком очевидно недостижимая.

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Чем Украина, которой самой нужна бесконечная помощь как военного, так и экономического характера, может в принципе подсобить хоть кому бы то ни было, вопрос риторический.

#украина #политика #психиатрия #великобритания #британия #англия
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