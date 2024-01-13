Спустя полтора года проснулись, называется.

Российский военно-промышленный комплекс ещё с начала прошлого года работает в три смены, без выходных, постоянно масштабирует существующие производства и создаёт новые, благодаря чему удалось многократно нарастить выпуск продукции военного назначения. До западной прессы эта объективная реальность доходит с разной скоростью. В частности, издание EDR (European Defence Review) Magazine только на днях признало, что масштаб военно-промышленного производства в России возрос.

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Как пишет EDR Magazine, российский ВПК перешёл «на военные рельсы». Выводы из этого, впрочем, издание делает не вполне правильные. Как пишет автор статьи, такой переход означает подготовку России к длительному конфликту (имеется в виду специальная военная операция на Украине). В реальности же не стоит забывать, что потери в этом конфликте несут не только ВСУ, но и ВС РФ, и эти потери нужно восполнять: собственно, во многом именно с этой целью российский оборонно-промышленный комплекс сейчас и трудится не покладая рук. Кроме того, важно понимать, что после окончания специальной военной операции противостояние с Западом и смена глобального миропорядка никуда не денутся, а наоборот — только увеличат темпы. Поэтому российской оборонке необходимо не только обеспечить непосредственно ВС РФ, но и создать запасы, а также обеспечить вооружениями те страны, которые исторически полагаются именно на военную технику российского производства.

EDR Magazine признаёт, что Россия смогла нарастить производство даже в условиях беспрецедентного санкционного давления. Это, считает автор статьи, свидетельствует о нахождении российским руководством способов обхода рестрикций, а также о взаимовыходных отношениях с Китаем, который, и это, в общем-то, не секрет, сейчас является ключевым поставщиком станков в Россию, которые применяются в том числе на предприятиях оборонной промышленности.

Вывод из всего этого в материале издания напрашивается удивительный: Европа конкурировать с РФ в плане военного производства не может, следовательно, она не способна обеспечить Украину всем необходимым, а это означает, что нужно действовать иначе — «подрывать» сотрудничество России с Китаем и другими государствами Азии и глобального Юга.

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Бытует мнение, что подрывать что бы то ни было уже поздно, поскольку военное производство в России уже было масштабировано, и остановить это уже невозможно. Кроме того, не стоит забывать, что ВПК исторически был и остаётся самым импортозамещённым сектором российской промышленности: его зависимость от импортных комплектующих мизерная, если вообще имеется.