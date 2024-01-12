Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава ГУР МО Украины назвал основное препятствие для осуществления наступательных действий
Причём, верит начальник ГУР, это актуально и для ВС РФ.

реклама

Сегодня уже, пожалуй, совсем нелепо делать вид, будто так называемое контрнаступление ВСУ добилось хоть каких-то результатов. Можно рассказывать сказки про потери российской армии, не подкрепляя их ничем и рассчитывая на то, что западная ангажированная пресса будет просто повторять за киевскими подопечными, можно молчать про потери ВСУ, реальный масштаб которых косвенно подтверждает всё более драконовская мобилизация по всей Украине. Но нельзя изменить карту боевых действий, из-за которой, собственно, любые фантазии военного и политического руководства Украины становятся очевидными.

реклама

И вот, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью французскому изданию Le Monde назвал причины, по которым сегодня существенное продвижение невозможно ни со стороны ВСУ, ни, как он считает, со стороны ВС РФ. Причин две: плотность минирования территории, а также вездесущие беспилотники разных типов, которые, по сути, создают прозрачное поле боя, где ничто не остаётся незамеченным.

По словам Буданова, если говорить о ВСУ, то вести борьбу с дронами и минными полями можно, если иметь для этого соответствующие средства. А вот для их производства и насыщения ими войск должны быть организованы промышленные мощности.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Киевский военачальник при этом не уточняет, где и каким образом на Украине можно организовать такое производство, учитывая, что в стране нет ни одного квадратного миллиметра территории, куда уже практически беспрепятственно не долетали бы российские средства поражения. Впрочем, как мы уже многократно отмечали, сегодня тылом ВСУ являются страны коллективного Запада, уверенные в том, что по их цехам ничего никогда не прилетит.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зеленский придумал историю про то, как ПВО Украины за сутки сбили 12 самолётов и 26 вертолётов ВКС России
МО РФ показало кадры производства планирующих версий авиабомб ФАБ-1500
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
3
Бесплатно получаем мем-токены на TON, которые будут торговаться на ByBit
17
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
149
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
11
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
31
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
148
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
89
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
82
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
35

Сейчас обсуждают

Антон Филимонов
17:29
если апгрейд проца+мамки не требуется в ближайшее время можно на 12400 схожее собрать
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Подарочек
17:29
Такасалтанг, мадхусӯдана ш́йа̄ма ш́а̄йтана, Да ?
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Дмитрий
17:28
на низких в 25 кадров? представляю как они тестировали. наверное в дом зашли и там вау 63 кадра. а по улице поедешь на тачке и все 10 кадров будет.
Новые процессоры AMD позволят вам играть в Cyberpunk без видеокарты
Apsheronsky tchai
17:28
Ну да, ну да. А я делаю пиво не хуже майкопского завода, Шеша всю жизнь жизнь его пьёт и всем советует.
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Бахтиер Кудратуллаев
17:28
это ты моя дорогая. тригеришся по кд
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Подарочек
17:27
Валакисаланг ты - гопӣ прийа джана. А что там с твоим китайским, ты же учил.
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Ryzen1200
17:25
Интересно то, что на одном и том же сетапе 775 при 4 ядрах, в десятке всегда L2 cache latency не ниже 13-14 ns а на windows 7 L2 cache latency 4-5 ns
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
Бахтиер Кудратуллаев
17:25
ты на татарском не базарь неуч.
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Подарочек
17:24
Хумпар говинда гопа̄ла, ты трус.
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Антон Филимонов
17:24
Немного добавлю к ниже перечисленному. к этой "сборке" на 12к можно смело добавить в камках адекватной эткономии: 1. ССД 256 ГБ MP33 + 2Tb SSD sata GX2 = 2700 р + 10000 р. Берем 1 Тб SSD GX2 TG = 570...
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем