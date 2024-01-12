Причём, верит начальник ГУР, это актуально и для ВС РФ.

Сегодня уже, пожалуй, совсем нелепо делать вид, будто так называемое контрнаступление ВСУ добилось хоть каких-то результатов. Можно рассказывать сказки про потери российской армии, не подкрепляя их ничем и рассчитывая на то, что западная ангажированная пресса будет просто повторять за киевскими подопечными, можно молчать про потери ВСУ, реальный масштаб которых косвенно подтверждает всё более драконовская мобилизация по всей Украине. Но нельзя изменить карту боевых действий, из-за которой, собственно, любые фантазии военного и политического руководства Украины становятся очевидными.

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И вот, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью французскому изданию Le Monde назвал причины, по которым сегодня существенное продвижение невозможно ни со стороны ВСУ, ни, как он считает, со стороны ВС РФ. Причин две: плотность минирования территории, а также вездесущие беспилотники разных типов, которые, по сути, создают прозрачное поле боя, где ничто не остаётся незамеченным.

По словам Буданова, если говорить о ВСУ, то вести борьбу с дронами и минными полями можно, если иметь для этого соответствующие средства. А вот для их производства и насыщения ими войск должны быть организованы промышленные мощности.

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Киевский военачальник при этом не уточняет, где и каким образом на Украине можно организовать такое производство, учитывая, что в стране нет ни одного квадратного миллиметра территории, куда уже практически беспрепятственно не долетали бы российские средства поражения. Впрочем, как мы уже многократно отмечали, сегодня тылом ВСУ являются страны коллективного Запада, уверенные в том, что по их цехам ничего никогда не прилетит.