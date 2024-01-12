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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ показало кадры производства планирующих версий авиабомб ФАБ-1500
Полторы тонны в тротиловом эквиваленте.

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По мере «выноса» систем противовоздушной обороны ВСУ — сначала доставшихся Украине в наследство от СССР/России, затем в беспрецедентных количествах переданных западных образцов — боевая авиация ВКС России начинает чувствовать себя свободнее и активнее применять так называемые планирующие авиационные бомбы с боевой частью в тротиловом эквиваленте от 250 кг до 1 500 кг. Понятно, что «крылышки» на авиабомбы устанавливаются не в чистом поле, и вот, сегодня Минобороны впервые показало кадры производства одних из наиболее крупных — полуторатонных планирующих авиабомб ФАБ-1500.

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Соответствующие кадры были показаны в рамках визита министра обороны России Сергея Шойгу на предприятие «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Как отметил руководитель предприятия, объём выпуска продукции был увеличен в несколько раз (по разным позициям номенклатуры выпускаемой продукции — по-разному), чего удалось добиться за счёт перехода на круглосуточный режим работы, повышения производительности труда и работы в две смены по 12 часов.

Собственно, на кадрах именно с этого предприятия можно было заметить авиабомбы ФАБ-1500 с унифицированными модулями планирования и коррекции. Вдобавок для повышения аэродинамических показателей авиабомбу также снабжают головным обтекателем.

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Стоит отметить, что именно планирующие авиабомбы наравне с ударными беспилотниками сейчас воспринимаются по другую сторону линии боевого соприкосновения как одни из наиболее серьёзных средств поражения. Оно и немудрено: основная масса авиабомбы это непосредственно боевая часть, что выгодно отличает её от тех же крылатых ракет или ударных БПЛА, которым помимо боевой части нужно также нести значительные запасы топлива.

#россия #оружие #авиация #промышленность #фаб-1500
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