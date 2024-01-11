Полмиллиона, и процесс продолжается.

Прошлый год был для ВС РФ годом стабилизации линии боевого соприкосновения и накопления ударной мощи. Многократно возросло производство военной техники, экипировки, ключевого для реалий современных боевых действий оборудования, а также за счёт предоставления больших в российской действительности заработных плат и всевозможных социальных льгот удалось без повторения шоковой для общества частичной мобилизации привлечь в войска сотни тысяч военнослужащих.

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И вот, сегодня зампред Совбеза России и по совместительству первый зампред Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев заявил, что за 2023 год контракты с Минобороны заключили более полумиллиона человек. Из них 420 тысяч контрактников и 80 тысяч добровольцев.

По словам Медведева, в значительной степени именно этот факт сейчас влияет на принятие решений в Киеве, который активно ужесточает мобилизационные мероприятия, прекрасно понимая, что тучи сейчас только сгущаются.

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Необходимо понимать, что контрактники и добровольцы, принятые в ВС РФ в прошлом году, в лучшем случае только сейчас подходят к завершающим этапам своей подготовки. А это значит, что в зону специальной военной операции они ещё не направлялись. Собственно, это и ответ на возникающий у значительной части российского общества вопрос «Почему так медленно?».