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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Lockheed Martin сообщила о выпуске тысячного истребителя пятого поколения F-35
Пожалуй, никто не захочет проверять, актуальны ли эти истребители в битвах сверхдержав. Потому что результат может повредить маркетингу компании Lockheed Martin.

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Несмотря на первоначальные проблемы и родовые травмы, которые в любом случае сопутствуют производству новой военной платформы, а истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, безусловно, является таковой, за семнадцать лет, минувших с момента начала производства этих самолётов их суммарное выпущенное количество уже перевалило за одну тысячу единиц. Об этом сообщила компания Lockheed Martin, занимающаяся производством F-35 и являющаяся одной из ключевых составных частей военно-промышленного комплекса США.

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Согласно предоставленной Lockheed Martin статистике, на момент начала января этого года F-35 суммарно налетали более 773 тысяч часов, количество подготовленных пилотов составило 2 280 человек, а обслуживающего персонала — 15 400 человек. География поставок F-35 на данный момент насчитывает 14 государств-«союзников» США: в мире для размещения и приёма F-35 подготовлено 32 аэродрома и 11 авианосцев.

На данном этапе не все из тысячи произведённых экземпляров F-35 уже находятся на боевых дежурствах: часть самолётов проходят финальные штрихи подготовки.

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Сегодня США обладают самым крупным авиационным флотом самолётов пятого поколения, обгоняя остальные разработавшие и разрабатывающие их государства вместе взятые. Что, конечно, с одной стороны, нехорошо, а с другой — в гипотетическом прямом столкновении сверхдержав «решать» будут средства противовоздушной обороны. Так что бизнес и продолжение оказание политического давления на своих «союзников», ничего личного.

#сша #авиация #истребители #f-35 #боевая авиация #lockheed martin #f-35 lightning ii
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