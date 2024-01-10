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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле заявили об отсутствии прогресса в отношении мирных переговоров по Украине
Следовательно, боевые действия продолжаются, заключили в Кремле.

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Очень часто последнее время стали всплывать материалы о возможных переговорах о дальнейшей судьбе Украины. Россия свои условия несколько десятков раз уже озвучила, и меняются они пока только в сторону ужесточения по причине затягивания переговорного процесса беспрецедентно влияющими на Киев странами коллективного Запада.

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Понятно, что соглашаться на российские условия Запад, по крайней мере, пока, не готов. Прекрасно это осознают и в Кремле: сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в отношении мирного урегулирования украинского кризиса «по-прежнему пустота». Песков отмечает, что Украина и западные страны вовлечены в «труднообъяснимые процессы» в рамках так называемой формулы Зеленского, где обсуждают решение текущего конфликта без участия Москвы как его (конфликта) ключевого участника.

Никаких серьёзных подвижек в деле мирного урегулирования этого процесса с учётом объективной действительности, заключил пресс-секретарь президента, нет: юридический отказ Киева от переговоров сохраняется, соответственно, специальная военная операция будет продолжаться.

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Напомним, что «формула мира» Зеленского, по своей сути, требует от России безоговорочной капитуляции и полного вывода войск со всей территории, которую Украина воспринимает своей. Такие условия от стороны, которая терпит в текущем конфликте поражение, что понимают с каждым днём всё больше представителей даже западных стран (отсюда, собственно, и спускаемые сверху в СМИ указания о продавливании переговорного «нарратива»), в английском языке принято называть «non-starter». Реальность такова, что время для компромиссов давно ушло: соглашаться надо было на предложение РФ в самом начале спецоперации, а в идеале Киев был должен полностью и беспрекословно выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений — тогда бы даже признавать Крым частью России не пришлось.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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