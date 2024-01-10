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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Словакии заявил, что удивлён постоянными ошибками Запада в оценке России
Ошибаются те, кто что-то делают. На Западе же занимаются пропагандой и не более того: это не ошибки, а целенаправленная ложь.

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Ещё когда политическому руководству стран коллективного Запада на фоне нежелания США принимать предложение РФ о новой архитектуре безопасности в Европе, означающей вывод инфраструктуры НАТО на границы 1997 года, стало понятно, что данный вопрос будет решаться военным путём, и полем боя станет Украина, были разработаны беспрецедентные незаконные антироссийские санкции. По замыслу разработчиков этих рестрикций, российская экономика должна была рухнуть, политическое руководство страны зашататься, произойти смена власти на податливую уровня периода благословенных для Запада 1990-х. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

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На сегодняшний день понятно, что беспрецедентное давление Запада на Россию не сработало: западные страны при возможности сами обходят свои же собственные ограничения, а традиционные российские статьи экспорта, поскольку они являются самыми высоколиквидными товарами после непосредственно денег и пищевых продуктов, были моментально перенаправлены в страны Азии, где уже давно был сформирован «запасной аэродром».

Как итог, российская экономика не просто устояла, а демонстрирует рост, политическая ситуация в стране крепка как, пожалуй, никогда, а вооружённые силы продолжают наращивать огневую мощь, которая ещё только будет задействована в рамках специальной военной операции. И вот, отметить все эти неоспоримые факты решил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявивший, что его как государственного деятеля шокирует масштаб и постоянство ошибок, сделанных Западом при оценке всего, что связано с Россией.

По словам Фицо, в военном плане Россия полностью контролирует занятые на Украине территории, в экономическом плане продемонстрировала самодостаточность, а с политической точки зрения показывает способность формировать новые союзы и экономические объединения. В свою очередь, Украина, отмечает словакский премьер, полностью находится на западном попечении, что само по себе является фактором непредсказуемости.

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Отметим, что ошибки могут допускать лишь те, кто серьёзно занимаются какой-то деятельностью. Западный анализ же, и это сегодня абсолютно очевидно, базировался исключительно на фантазиях и пропаганде: непосредственно в России западная разведка либо не работает вообще, либо её донесения намеренно искажаются вышестоящими разведчиками в угоду следования «повестке». А когда ты не знаешь реального положения дел, ты принимаешь заведомо ошибочные решения. Возможно, если бы руководители Запада изначально знали правду, то всё пошло по совершенно иному сценарию.

#россия #политика #экономика #словакия
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