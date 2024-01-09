В 2023 году она также росла, если что.

Несмотря на то, что объединённый Запад, по сути, ведёт против России экономическую войну, и по-другому это назвать практически невозможно, российская экономика не просто не падает, а напротив — растёт, что подтверждается даже таким ангажированным институтом, как Всемирный банк, который трудно обвинить в пророссийских настроениях.

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Так, согласно статистике специалистов Всемирного банка, в 2023 году российская экономика выросла на 2,6 %, и тенденция роста продолжится. По прогнозу института, российскую экономику в 2024 и 2025 годах ожидает пусть и скромный, но всё же рост: на 1,3 % и 0,9 % соответственно. Во многом, отмечают аналитики Всемирного банка, это связано с ростом военно-промышленного производства, разумной монетарной политикой государства, а также перенаправлением торговых потоков с Запада на Восток — в Азию.

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Необходимо понимать, что статистика Всемирного банка сильно занижена в угоду хоть минимальному подтверждению ложных нарративов о том, что санкции действуют. В докладе института не уточняется, что в России происходит новая волна индустриализации, что является ключевым показателем экономического развития государства.