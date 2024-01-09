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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Британии недоумевает, почему Запад уступает одной России в производстве вооружений
И ссылается на показатель ВВП, который не значит примерно ничего.

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Великобритания является основным поджигателем конфликта на Украине, превосходя, пожалуй, даже Соединённые Штаты. Именно британцы вынудили официальный Киев прекратить переговоры с Москвой, и именно Лондон регулярно первым переходит все возможные красные линии в поставках всё более и более разрушительных и смертоносных вооружений ВСУ. Несмотря на всё это, вектор движения текущего конфликта как был неизменен с 24 февраля 2022 года, так и остаётся неизменным и по сей день, и на фоне осознания этой реальности на Западе уже не скрывают паники и отчаяния.

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Так, сегодня министр иностранных дел и экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Запад якобы готов оказывать поддержку Украине на протяжении ещё нескольких лет: вплоть до 2026 года. В данном вопросе, убеждён Кэмерон, не должно быть никаких разногласий, поскольку речь идёт о якобы «главном вызове для нынешнего поколения».

По мнению главы МИД Британии, совокупный ВВП стран, оказывающих всевозможную помощь Киеву, в 25 раз превосходит ВВП России, и на фоне этого Кэмерон откровенно недоумевает, почему «коалиция» не может нарастить выпуск вооружений и обеспечить Украину всем, что ей необходимо, чтобы превзойти возможности ВС РФ.

Собственно, недоумение обязательно возникает, если не понимать, как работает экономика и использовать совершенно ничего не значащий показатель ВВП для подсчёта промышленных потенциалов государств. Необходимо понимать, что ВВП не является отражением экономической мощи страны — и эту ошибку страны коллективного Запада уже осознали, вводя незаконные антироссийские санкции. Куда более важный показатель — это потребление энергии, по которому, собственно, и рассчитываются промышленные возможности, поскольку именно промышленность, особенно тяжёлая, является основным потребителем энергии в государстве.

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Кроме того, господин министр явно не осознаёт тот факт, что для наращивания производства вооружений соответствующие предприятия сначала необходимо расширить, а если их нет вовсе — построить, закупить оборудование, подготовить персонал и рабочих, откуда-то брать сырьё, причём желательно не по космическим ценам. А делать выводы, исходя из показателя ВВП постиндустриальных государств, накручивающих свой валовый внутренний продукт через оказание финансовых услуг и не производя ничего материального, это занятие крайне сомнительное, особенно когда речь идёт о военном противостоянии, где деньгами противника не забросаешь, и в офшоры вооружения оппонента не загонишь.

#россия #украина #финансы #политика #боевые действия #экономика #психиатрия #великобритания #британия #англия
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Потому что британские учёные, всё время обнаружили.что они учёные.
Глава МИД Британии недоумевает, почему Запад уступает одной России в производстве вооружений
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21:50
Пора вставать на свои идеи и их реализовывать стыдно что пока гром не грянул некто и думал ,а жили пили в тумане... пора прежде всего перестать заглядывать на запад и наконец то ценить свое данное ...
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