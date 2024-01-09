Со своих начнёт? Или опять отдуваться будут другие?

Непростая история украинской независимости, неразрывно (по-другому и не может быть) связанная с отказом от общего с Россией прошлого, отличается двойными стандартами. Когда это удобно киевской власти, тогда процесс десоветизации, декоммунизации и дерусификации идёт полным ходом. Когда же выгодно вспомнить те или иные выгодные официальному Киеву в моменте исторические факты, то от общей истории вроде как отказываться и не стоит.

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Так, например, на Украине всячески перечёркивают историю Великой отечественной войны, но как только становится удобно, горький опыт ВОВ тут же предлагают повторить. В частности, народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, внесённый в России, как мы понимаем, совершенно заслуженно, в список террористов и экстремистов, в интервью одному из местных украинских СМИ предложил задействовать украинских детей в качестве трудовых ресурсов.

Гончаренко вспомнил опыт Великой отечественной войны, в ходе которой дети стояли у станков наравне со взрослыми и выпускали вооружения для снабжения фронта, и в недоумении поинтересовался, мол, что сейчас мешает Украине поступить также?

Необходимо отметить, что Гончаренко, при всей своей скандальности, неплохо знает историю, но почему-то не способен соотнести её с текущей украинской реальностью. Как справедливо отметил нардеп, практически все военные заводы в СССР были эвакуированы на Урал, где находились вне досягаемости для авиации объединённой под началом Гитлера Европы. На Украине же, как мы неоднократно отмечали, нет ни одного безопасного квадратного сантиметра территории: российские средства поражения долетают куда им будет указано и уже практически без сопротивления.

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Хотелось бы верить, что чем больше на Украине будет звучать вот подобных заявлений, тем быстрее в украинском обществе начнётся протрезвление и понимание того, до чего страну довела действующая киевская власть, раз народные депутаты на полном серьёзе рассуждают о столь экстремальных мерах поддержки военной промышленности.